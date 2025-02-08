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Эммануэль и Брижит Макрон — муж и жена или сын и отец? Шокирующее расследование Кэндис Оуэнс набирает обороты

Брижит и Эммануэль Макрон (Фото: скриншот видео «Становясь Брижит»)

Брижит и Эммануэль Макрон (Фото: скриншот видео «Становясь Брижит»)

Американская журналистка Кэндис Оуэнс продолжает делится с публикой сенсационным расследованием о семье Макрон. В третьей части видео «Становясь Брижит» журналистка поставила под вопрос кровную связь первой леди Франции с Эмманюэлем Макроном, заявив, что политик не муж, а сын Брижит Макрон. Подробности читайте в материале «Радио 1».
Эммануэль Макрон и Брижит Макрон муж и жена или сын и отец? Шокирующее расследование Кэндис Оуэнс

Мифических бывший муж




Всем известно, что первая леди Франции старше своего супруга на 24 года. Знакомство 39-летней Брижит и 15-летнего Макрона произошло в школе La Providence, когда Брижит работала там преподавателем, а Эммануэль был учеником. На тот момент Брижит носила фамилию Озьер и с 1974 года состояла в браке с банкиром Андре-Луи Озьером. Согласно официальной информации, именно он был отцом троих детей первой леди. Однако в распоряжении журналистов нет ни одного изображения, которое могло бы подтвердить эту информацию.

Свадебная фотография Брижит Троньё (Фото: скриншот видео «Становясь Брижит»)

В процессе расследования была обнаружена только одна свадебная фотография, на которой, предположительно, запечатлены Брижит Троньё и её первый муж. В своём видео Кэндис Оуэнс обращает внимание на то, что на снимке явно не та женщина, которая в будущем станет мадам Макрон.

Брижит Троньё (Фото: скриншот видео «Становясь Брижит»)

Согласно версии, созданной французскими властями, после того как первый муж Брижит узнал о связи своей жены с несовершеннолетним Эммануэлем, он оставил троих детей и навсегда исчез из жизни семьи. Оуэнс утверждает в своем расследовании, что этого человека не существовало на самом деле. Юридически первый брак был лишь прикрытием на то время, пока первая леди Франции меняла пол.

Трое детей мадам Макрон


Журналисты Ксавье Пуссар и Наташа Рей в 2021 году выдвинули тезис о том, что настоящая Брижит Троньё умерла. Однако никто из родственников не сообщил о смерти Брижит, что позволило Жану-Мишелю, родному брату Брижит, в 1984 году воспользоваться личными данными пропавшей сестры. После смены пола он присвоил себе её удостоверение личности, свидетельство о рождении, номер социального страхования и другие документы.

Брижит Макрон с дочерью (Фото: скриншот видео «Становясь Брижит»)

Согласно теории журналистов, сын Себастьян 1975 года рождения, дочь Лоранс 1977 года рождения являются детьми Жана-Мишеля до смены пола, а вот младшая дочь Тифани появилась в семье уже после присвоения личности Брижит в 1984 году. Получается, что первая леди не мать, а отец своим детям.

Напрашивается логичный вопрос: кто же является матерью детей госпожи Макрон? В этой истории всё довольно просто. Когда Жан-Мишель Тронье был ещё мужчиной, он женился на Брижит Озьер, младшей сестре своего давнего друга, который работал в одной из французских спецслужб. По мнению журналистов, именно связи друга помогли скрыть эту аферу, чтобы никто ничего не заподозрил.

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Муж на самом деле сын?


Жан-Жака Тронье (слева) и Эммануэль Макрон (справа) (Фото: скриншот видео «Становясь Брижит»)

Важно подчеркнуть, что о брате Брижит Тронье Жан-Мишеле нет никаких сведений и тем более фотографий в более позднем возрасте. Что вполне логично с учетом смены пола и присвоения личности Брижит. Но Кэндис Оуэнс в своем видео показывает фотографию племянника первой леди Франции, Жан-Жака Тронье. Человек на фото поразительно похож на Эмманюэля Макрона. Журналистка делает предположение о том, что нынешний муж Брижит Макрон является ее сыном, зачатым Жан-Мишелем до смены пола с кем-то из семьи Макронов.

На этом расследование Кэндис Оуэнс не окончено, публику ждут новые шокирующие откровения про семью Макрон.


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#сын
В Госдуму внесен законопроект, увеличивающий военные пенсии на уровень инфляции
08 февраля 2025, 19:50

Фото: istockphoto/ANGHI

Законопроект об увеличении военных пенсий на уровень фактической инфляции внесли в Госдуму. Документ размещен в проектной базе нижней палаты парламента.
«Законопроектом предлагается увеличить размер денежного довольствия, учитываемого при исчислении пенсии (…) с 1 января 2025 года до 93,59 процента от размера указанного денежного довольствия», — гласит пояснительная записка.
Также отмечено, что фактическая инфляция за прошлый год составила 9,5%. Исходя из этого, уровень повышения военным и их семьям составит 9,5%.

В прошлом месяце президент Владимир Путин заявлял, что пенсии военным дополнительно проиндексируют с 1 января задним числом. Глава государства поручил правительству принять соответствующее решение в кратчайший срок.

Ранее в Госдуме объяснили, как получить сразу две пенсии.

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#законопроект
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Умер хирург-онколог Михаил Давыдов
08 февраля 2025, 18:47

Михаил Давыдов (Фото: РИА Новости/Владимир Трефилов)

В возрасте 77 лет скончался академик РАН хирург-онколог Михаил Давыдов. Об этом сообщили в НМИЦ онкологии им. Н. Н. Блохина Минздрава РФ.
Давыдов умер от продолжительной болезни. Уточняется, что он внес огромный вклад в формирование и развитие российской школы онкохирургии.

Михаил Давыдов изменил представления об онкологии, приблизив человечество к победе над раком, добавили в онкоцентре.

Хирург исполнял обязанности директора НМИЦ онкологии им. Н. Н. Блохина с 2001 по 2017 год. В 2006–2011 годах возглавлял Российскую академию медицинских наук.

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Раскрыта новая схема мошенничества в Москве
Мошенники убеждают московских пенсионеров обменять банковские карты на новые
08 февраля 2025, 15:41

Фото: istockphoto/JuYochi

Мошенники обманывают московских пенсионеров, убеждая их в необходимости обмена банковских карт на новые. О новой схеме мошенничества проинформировала столичная прокуратура.
Одной из первых жертв аферистов стала 71-летняя пенсионерка. Неизвестные прислали ей сообщение в мессенджере, где было сказано, что под залог ее жилья оформили кредит. Злоумышленники также оставили номер телефона.

Перезвонив, женщина стала общаться с «сотрудниками Роскомнадзора». Мошенники предложили ей завести новую банковскую карту и перевести туда деньги. Вместе с тем они рекомендовали не класть средства на «безопасный счет», поскольку обычно об этом просят мошенники.

Позже к пенсионерке пришел курьер за картой якобы, чтобы ее обменять, а на самом деле неизвестные украли у женщины два миллиона рублей.

Ранее сообщалось, что президент Владимир Путин поручил кабмину разработать меры по блокировке мошеннических звонков с Украины.

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#мошенники
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Златоустов день 9 февраля: что нужно делать, чтобы не столкнуться с изменой и сохранить здоровье
08 февраля 2025, 12:52

Фото: iStock/fordeno

В 2025 году 9 февраля отмечается народный праздник — Златоустов день. В соответствии с церковным календарём, православные христиане вспоминают в это день святителя, архиепископа Константинопольского Иоанна Златоуста.
О приметах и запретах этого дня читайте в материале «Радио 1».

История праздника


Церковь Иоанна Златоуста в Ярославской области (Фото: iStock/siete_vidas)

Святитель Иоанн Златоуст, архиепископ Константинопольский, — один из трех великих святителей вместе с Василием Великим и Григорием Богословом. Он родился около 347 года в Антиохии в семье военачальника. Его отец умер, когда Иоанн был еще младенцем, и мать воспитывала его одна. Иоанн получил хорошее образование и рано начал изучать Священное Писание.

В 367 году его крестил епископ Мелетий, который стал для него духовным наставником. После смерти матери Иоанн стал монахом и посвятил себя молитве и изучению Бога. Хотя его считали достойным епископом, он скромно отказался от этой должности. В это время он написал важные богословские труды.

Иоанн стал известным проповедником, получив прозвище «Златоуст» за свои красноречивые проповеди. Он много времени уделял помощи бедным, и при нем церковь в Антиохии поддерживала тысячи нуждающихся. Святой также активно занимался миссионерской деятельностью, что способствовало распространению христианства в различных регионах.

В 404 году Иоанн Златоуст подвергся гонениям со стороны императрицы Евдоксии. Святителя сослали в ссылку. В ту же ночь, после того как святитель покинул город, в Константинополе произошло сильное землетрясение. Императрица, чья совесть была нечиста, очень испугалась. В глубине души она подумала, что это знак свыше, посланный ей и городу за её неправедные поступки, и вернула святого обратно.

А спустя 2 месяца из-за доносов Иоанна Златоуста окончательно удалили из столицы в Армению. После этого по­жар об­ра­тил в пе­пел зда­ние се­на­та. Затем последовали разрушительные набеги варваров. И, наконец, в октябре 404 года, в муках, при родах, скончалась сама императрица Евдокия.

Когда святой Иоанн был в Армении, он помогал своим духовным детям. Он писал письма епископам из Азии, Африки и Европы, а также своим друзьям в Константинополе. В письмах он утешал и поддерживал своих сторонников.

Зимой 406 года святой заболел и не мог ходить. Но его враги не оставляли его в покое. Из столицы пришёл приказ перевести его в город Питнус (Пицунду, в Абхазии).
Святой, который был очень болен, с конвоем три месяца шёл в дождь и жару. В Команах он потерял силы. У склепа святого Василиска Иоанн увидел мученика. Мученик сказал: «Не унывай, брат Иоанн! Завтра мы будем вместе». Святой причастился и сказал: «Слава Богу за всё!» — и умер 14 сентября 407 года.

В православной церкви есть три праздника, посвящённых Иоанну Златоусту. Они отмечаются 26 ноября (день памяти святителя), 27 сентября (день представления Иоанна Златоуста) и 9 февраля (перенесение мощей святителя).

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Приметы 9 февраля


Фото: iStock/Viktoriya Telminova

  • На полях лежат пушистые, рыхлые снежные холмы — это предвестник хорошего урожая.
  • Белая Луна — к холодной погоде, красноватая — к ветреной.
  • Собаки валяются на снегу – к вьюге.
  • Оттепель в этот день обманчива – надолго не продержится, будут еще морозы.

Что можно делать в Златоустов день


1. В этот день можно обратиться за помощью к святому Иоанну Златоусту. Просить его о поддержке в обучении, освоении грамоты и обретении духовной силы.

2. Зажечь свечу и установить её в центральной части дома. Свеча должна гореть в течение всего дня. Согласно поверью, это обеспечит здоровье всем членам семьи на протяжении всего года, а также принесёт в дом гармонию, любовь и благополучие.

3. В этот день, согласно преданиям, ведьмы особенно сильны в своих чарах, поэтому люди старались защитить себя и своих близких. Для этого они проводили различные ритуалы и произносили специальные заклинания, чтобы обрести удачу и и защитить родных.

Что нельзя делать в этот день


  • Крутить на пальце кольцо — это может привести к предательству и неверности.
  • Дарить и получать подарки. Считается, что в этот день это может принести неприятности и вместе с подарком в семью попадет зло.
  • Использовать для топки печи сырые дрова. По поверьям, в противном случае в доме на год поселятся печали и несчастья.
  • Незамужним девушкам опасно обжигаться и раниться острыми предметами. На них могут наложить венец безбрачия.

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В США растет интерес к поездкам в Россию
Генконсул Захаров: в США растет интерес к поездкам в Россию
08 февраля 2025, 10:54

Фото: iStock/Sven Loeffler

Генеральное консульство России в Нью-Йорке видит «некоторое увеличение» выдаваемых виз, что говорит о росте интереса к поездкам в РФ. Об этом сообщил РИА Новости генконсул Александр Захаров.
Захаров пояснил, что оформление загранпаспортов, подтверждение гражданства и нотариальные функции оказались востребованными в прошлом году. По словам генконсула, ведомство также зафиксировало «всплеск обращений» по получению российского гражданства со стороны украинцев после требований властей Украины о постановке на учет граждан призывного возраста, находящихся за границей.

Уточняется, что заявки были получены от 54 граждан Украины, в том числе тех, чьи родители уже стали россиянами.

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