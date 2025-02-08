Эммануэль и Брижит Макрон — муж и жена или сын и отец? Шокирующее расследование Кэндис Оуэнс набирает обороты

Брижит и Эммануэль Макрон (Фото: скриншот видео «Становясь Брижит»)
Американская журналистка Кэндис Оуэнс продолжает делится с публикой сенсационным расследованием о семье Макрон. В третьей части видео «Становясь Брижит» журналистка поставила под вопрос кровную связь первой леди Франции с Эмманюэлем Макроном, заявив, что политик не муж, а сын Брижит Макрон. Подробности читайте в материале «Радио 1».
Эммануэль Макрон и Брижит Макрон муж и жена или сын и отец? Шокирующее расследование Кэндис Оуэнс
Всем известно, что первая леди Франции старше своего супруга на 24 года. Знакомство 39-летней Брижит и 15-летнего Макрона произошло в школе La Providence, когда Брижит работала там преподавателем, а Эммануэль был учеником. На тот момент Брижит носила фамилию Озьер и с 1974 года состояла в браке с банкиром Андре-Луи Озьером. Согласно официальной информации, именно он был отцом троих детей первой леди. Однако в распоряжении журналистов нет ни одного изображения, которое могло бы подтвердить эту информацию.
Свадебная фотография Брижит Троньё (Фото: скриншот видео «Становясь Брижит»)
В процессе расследования была обнаружена только одна свадебная фотография, на которой, предположительно, запечатлены Брижит Троньё и её первый муж. В своём видео Кэндис Оуэнс обращает внимание на то, что на снимке явно не та женщина, которая в будущем станет мадам Макрон.
Брижит Троньё (Фото: скриншот видео «Становясь Брижит»)
Согласно версии, созданной французскими властями, после того как первый муж Брижит узнал о связи своей жены с несовершеннолетним Эммануэлем, он оставил троих детей и навсегда исчез из жизни семьи. Оуэнс утверждает в своем расследовании, что этого человека не существовало на самом деле. Юридически первый брак был лишь прикрытием на то время, пока первая леди Франции меняла пол.
Журналисты Ксавье Пуссар и Наташа Рей в 2021 году выдвинули тезис о том, что настоящая Брижит Троньё умерла. Однако никто из родственников не сообщил о смерти Брижит, что позволило Жану-Мишелю, родному брату Брижит, в 1984 году воспользоваться личными данными пропавшей сестры. После смены пола он присвоил себе её удостоверение личности, свидетельство о рождении, номер социального страхования и другие документы.
Брижит Макрон с дочерью (Фото: скриншот видео «Становясь Брижит»)
Согласно теории журналистов, сын Себастьян 1975 года рождения, дочь Лоранс 1977 года рождения являются детьми Жана-Мишеля до смены пола, а вот младшая дочь Тифани появилась в семье уже после присвоения личности Брижит в 1984 году. Получается, что первая леди не мать, а отец своим детям.
Напрашивается логичный вопрос: кто же является матерью детей госпожи Макрон? В этой истории всё довольно просто. Когда Жан-Мишель Тронье был ещё мужчиной, он женился на Брижит Озьер, младшей сестре своего давнего друга, который работал в одной из французских спецслужб. По мнению журналистов, именно связи друга помогли скрыть эту аферу, чтобы никто ничего не заподозрил.
Жан-Жака Тронье (слева) и Эммануэль Макрон (справа) (Фото: скриншот видео «Становясь Брижит»)
Важно подчеркнуть, что о брате Брижит Тронье Жан-Мишеле нет никаких сведений и тем более фотографий в более позднем возрасте. Что вполне логично с учетом смены пола и присвоения личности Брижит. Но Кэндис Оуэнс в своем видео показывает фотографию племянника первой леди Франции, Жан-Жака Тронье. Человек на фото поразительно похож на Эмманюэля Макрона. Журналистка делает предположение о том, что нынешний муж Брижит Макрон является ее сыном, зачатым Жан-Мишелем до смены пола с кем-то из семьи Макронов.
На этом расследование Кэндис Оуэнс не окончено, публику ждут новые шокирующие откровения про семью Макрон.
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Мифических бывший муж
Всем известно, что первая леди Франции старше своего супруга на 24 года. Знакомство 39-летней Брижит и 15-летнего Макрона произошло в школе La Providence, когда Брижит работала там преподавателем, а Эммануэль был учеником. На тот момент Брижит носила фамилию Озьер и с 1974 года состояла в браке с банкиром Андре-Луи Озьером. Согласно официальной информации, именно он был отцом троих детей первой леди. Однако в распоряжении журналистов нет ни одного изображения, которое могло бы подтвердить эту информацию.
Свадебная фотография Брижит Троньё (Фото: скриншот видео «Становясь Брижит»)
В процессе расследования была обнаружена только одна свадебная фотография, на которой, предположительно, запечатлены Брижит Троньё и её первый муж. В своём видео Кэндис Оуэнс обращает внимание на то, что на снимке явно не та женщина, которая в будущем станет мадам Макрон.
Брижит Троньё (Фото: скриншот видео «Становясь Брижит»)
Согласно версии, созданной французскими властями, после того как первый муж Брижит узнал о связи своей жены с несовершеннолетним Эммануэлем, он оставил троих детей и навсегда исчез из жизни семьи. Оуэнс утверждает в своем расследовании, что этого человека не существовало на самом деле. Юридически первый брак был лишь прикрытием на то время, пока первая леди Франции меняла пол.
Трое детей мадам Макрон
Журналисты Ксавье Пуссар и Наташа Рей в 2021 году выдвинули тезис о том, что настоящая Брижит Троньё умерла. Однако никто из родственников не сообщил о смерти Брижит, что позволило Жану-Мишелю, родному брату Брижит, в 1984 году воспользоваться личными данными пропавшей сестры. После смены пола он присвоил себе её удостоверение личности, свидетельство о рождении, номер социального страхования и другие документы.
Брижит Макрон с дочерью (Фото: скриншот видео «Становясь Брижит»)
Согласно теории журналистов, сын Себастьян 1975 года рождения, дочь Лоранс 1977 года рождения являются детьми Жана-Мишеля до смены пола, а вот младшая дочь Тифани появилась в семье уже после присвоения личности Брижит в 1984 году. Получается, что первая леди не мать, а отец своим детям.
Напрашивается логичный вопрос: кто же является матерью детей госпожи Макрон? В этой истории всё довольно просто. Когда Жан-Мишель Тронье был ещё мужчиной, он женился на Брижит Озьер, младшей сестре своего давнего друга, который работал в одной из французских спецслужб. По мнению журналистов, именно связи друга помогли скрыть эту аферу, чтобы никто ничего не заподозрил.
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Муж на самом деле сын?
Жан-Жака Тронье (слева) и Эммануэль Макрон (справа) (Фото: скриншот видео «Становясь Брижит»)
Важно подчеркнуть, что о брате Брижит Тронье Жан-Мишеле нет никаких сведений и тем более фотографий в более позднем возрасте. Что вполне логично с учетом смены пола и присвоения личности Брижит. Но Кэндис Оуэнс в своем видео показывает фотографию племянника первой леди Франции, Жан-Жака Тронье. Человек на фото поразительно похож на Эмманюэля Макрона. Журналистка делает предположение о том, что нынешний муж Брижит Макрон является ее сыном, зачатым Жан-Мишелем до смены пола с кем-то из семьи Макронов.
На этом расследование Кэндис Оуэнс не окончено, публику ждут новые шокирующие откровения про семью Макрон.
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Елена Генералова