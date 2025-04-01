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Внука Геннадия Зюганова госпитализировали в Москве. Об этом пишет Telegram-канал Mash.
36-летний депутат Мосгордумы от КПРФ пожаловался на резкую боль в выходные. По данным Telegram-канала, его беспокоят почки.
В настоящее время он находится под наблюдением медиков. Иные подробности не приводятся.
Ранее Отар Кушанашвили рассказал о борьбе с онкологическим заболеванием. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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В настоящее время он находится под наблюдением медиков. Иные подробности не приводятся.
Ранее Отар Кушанашвили рассказал о борьбе с онкологическим заболеванием. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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Екатерина Коршунова