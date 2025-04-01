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Внука Геннадия Зюганова госпитализировали в Москве

Фото: iStock/maxim4e4ek

Фото: iStock/maxim4e4ek

Внука Геннадия Зюганова госпитализировали в Москве. Об этом пишет Telegram-канал Mash.
36-летний депутат Мосгордумы от КПРФ пожаловался на резкую боль в выходные. По данным Telegram-канала, его беспокоят почки.

В настоящее время он находится под наблюдением медиков. Иные подробности не приводятся.

Ранее Отар Кушанашвили рассказал о борьбе с онкологическим заболеванием. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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В России могут увеличить индексацию пенсий
Депутат Гаврилов: подходы к индексации пенсий стоит пересмотреть
01 апреля 2025, 07:05

Фото: iStock/mars58

В России необходимо сделать индексацию пенсий регулярной и более справедливой. Так считает председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов, передает агентство ТАСС.
По мнению Гаврилова, расчеты должны учитывать реальные расходы пожилых людей, а не базироваться только на уровне общей инфляции. Депутат отметил, что текущая система индексации не отражает потребностей населения и больше напоминает формальный ритуал, который почти не ощущается большинством пенсионеров.

Сергей Гаврилов предложил привязать индексацию к потребительской корзине, включающей актуальные траты пожилых людей: медикаменты, коммунальные услуги, базовые продукты.

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«Если стоимость лекарств и продуктов выросла на 22%, а пенсию повысили на 9% — это не рост, а снижение уровня жизни», — указал Гаврилов.
Переход на новую систему, по подсчетам Гаврилова, потребует около 100 млрд рублей ежегодно, что сопоставимо с 700 млрд рублей, выделенными на индексацию страховых пенсий в 2025 году. Однако эффект для пенсионеров будет гораздо заметнее.

Ранее в МВД предупредили, что Мошенники стали использовать поддельные сайты детских домов, хосписов и приютов для хищения средств под видом благотворительности.

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В России запретят детям выгуливать потенциально опасных собак

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#депутат
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В России запретят детям выгуливать потенциально опасных собак
В ГД хотят внести проект о запрете детям выгуливать потенциально опасных собак
01 апреля 2025, 06:39

Фото: iStock/VYCHEGZHANINA

В Госдуму могут внести закон, запрещающий детям до 16 лет и пьяным выгуливать опасные породы собак, сообщила депутат Нина Останина. Ее слова передает РИА Новости.
Останина уточнила, что инициатива готова к подписанию и обсуждению. Это часть работы над защитой людей от нападений животных.

«В приложении... содержится законопроект о запрете выгула потенциально опасных собак без законных представителей лицами, не достигшими возраста 16 лет, а также лицам, находившимся в состоянии алкогольного опьянения. Вот можно будет его подписывать и вносить», — объяснила Останина.
Ранее сообщалось, что рабочая группа при Госдуме по защите граждан от нападений животных предложила расширить список потенциально опасных пород собак.

Также «Радио 1» передавало, что руководитель международных проектов «Слетать.ру» и управляющий директор туроператора Let’s Fly Любовь Воронина назвала россиянам самые выгодные направления для отдыха летом.

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Россиянам посоветовали самые выгодные места для отдыха летом
Эксперт Воронина назвала Турцию и Хайнань самыми выгодными направлениями летом
01 апреля 2025, 06:27

Фото: iStock/sandsun

Руководитель международных проектов «Слетать.ру» и управляющий директор туроператора Let’s Fly Любовь Воронина назвала россиянам самые выгодные направления для отдыха летом. Одним из лучших мест для экономного, но приятного путешествия она назвала Турцию, беседуя с «Лентой.ру».
Турция привлекает туристов широкой отельной базой и разнообразием номеров. Например, тур на двоих на 7 ночей с вылетом из Москвы в первой половине июня в четырехзвездочный отель на «все включено» можно забронировать от 107 тысяч рублей, а в пятизвездочный — от 126 600 рублей.

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За похожую цену можно отправиться путешествовать на Хайнань. Там развита туристическая инфраструктура, есть множество отелей, живописные места, развлечения и белоснежные пляжи с просторной береговой линией. Однако в июле можно столкнуться с недолгими дождями и сильными волнами.

Желая насладиться пляжным отдыхом, можно также рассмотреть путешествие в Египет, указала туроператор. Такая поездка обойдется примерно на 10-15 тысяч дороже. Хотя летом в Египте очень жарко, и нужно не забывать использовать солнцезащитные средства.

Также в рамках ограниченного бюджета можно отправиться в Таиланд или на остров Самуи. Расценки здесь будут близки к поездке в Египет.

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SpaceX отправила корабль Crew Dragon с космическими туристами на орбиту
01 апреля 2025, 05:29

Фото: кадр трансляции миссии Fram2 на SpaceX (spacex.com)

SpaceX отправила корабль Crew Dragon с туристами на орбиту, где они пролетят над обоими полюсами Земли, сообщила компания SpaceX.
Миссия Fram2 поднимет частных астронавтов на высоту 450 километров, чтобы показать им самые далёкие уголки планеты. Это их первое путешествие в космос.

Фото: кадр трансляции миссии Fram2 на SpaceX (spacex.com)

В команде — мальтийский бизнесмен китайского происхождения Чун Ван, который оплатил полёт, а также норвежский режиссёр Яннике Миккельсен, австралийский исследователь Эрик Филипс и первая немка-космонавт Рабеа Рогге.

Они впервые увидят Землю с орбиты, изучая её с необычной перспективы. Запуск стал новым шагом в развитии космического туризма.

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Аферисты придумали схему обмана и кражи средств на основе благотворительности

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Аферисты придумали схему обмана и кражи средств на основе благотворительности
В МВД предупредили о схеме обмана аферистов через «помощь детским домам и хосписам»
01 апреля 2025, 05:17

Фото: iStock/anyaberkut

Мошенники стали использовать поддельные сайты детских домов, хосписов и приютов для хищения средств под видом благотворительности. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы МВД.
Злоумышленники создают копии официальных ресурсов благотворительных организаций, заменяя реквизиты для перевода денег. В результате пожертвования попадают на счета аферистов.

В МВД рекомендуют перед переводом средств уточнять реквизиты по телефону организации или лично посетить учреждение, чтобы убедиться в его существовании.

Ранее сообщалось, что мошенники начали атаковать жертв финансовых афер через тематические чаты, предлагая «помощь» в возврате украденных средств.

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