Во Франции уничтожили два миллиона бутылок воды из-за следов фекалий

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Компания Nestlé сообщила об уничтожении как минимум двух миллионов бутылок воды известной марки Perrier после обнаружения бактерий «фекального происхождения» в одной из скважин в департаменте Гар на юге Франции. Об этом информирует издание Le Monde.
Корпорация отмечает «точечные микробиологические отклонения», которые возникли после сильных дождей.
Nestlé сообщила, что вода в остальных бутылках, которые поступили на рынок, «безопасна для употребления». Детальнее о загрязнении сообщил в своем указе префект Гара, который немедленно запретил использовать воды одного из семи источников в коммуне Вергез, где находится завод Perrier.
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Nestlé сообщила, что вода в остальных бутылках, которые поступили на рынок, «безопасна для употребления». Детальнее о загрязнении сообщил в своем указе префект Гара, который немедленно запретил использовать воды одного из семи источников в коммуне Вергез, где находится завод Perrier.
«С 10 марта 2024 года и в течение нескольких дней имел место эпизод загрязнения микроорганизмами фекального происхождения (колиморфные бактерии, кишечная палочка), а также микроорганизмами вида Pseudomonas aeruginosa (синегнойная палочка — прим. ред). [Попадание их в бутилированную воду] может представлять угрозу для здоровья потребителей», — сообщается в докладе.Ранее сообщалось, что Франция предложила Евросоюзу ввести новые санкции против России. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Алина Юрчак