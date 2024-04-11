Во Вьетнаме предпринимательницу приговорили к смертной казни за коррупцию

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Суд во Вьетнаме вынес смертный приговор предпринимательнице Чыонг Ми Лан. Она обвинялась в хищении по меньшей мере 12,5 миллиарда долларов и самом крупном мошенничестве за всю историю страны.
Как пишет информационное агентство Reuters, суд над ней начался 5 марта и завершился значительно быстрее, чем ожидалось. Обозреватели отмечают, что этот судебный процесс стал одним из драматических результатов национальной кампании против коррупции, которую лидер правящей Коммунистической партии Нгуен Фу Чонг на протяжении многих лет обещал искоренить.
Чыонг признали виновной в растрате, взяточничестве и нарушениях банковских правил. Всего в уголовном деле фигурируют 85 человек. 84 из них получили тюремные сроки от трёх лет до пожизненного заключения. Член семьи обвиняемой рассказал, что она намерена подать апелляцию, чтобы обжаловать смертный приговор.
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Александр Бойцов