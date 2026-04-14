Во Владивостоке мать отсудила у школы 80 тысяч рублей за травлю ее ребенка
Жительница Владивостока добилась через суд компенсации от школы, где ее ребенок систематически подвергался травле со стороны одноклассников. Об этом сообщила руководитель объединенной пресс-службы судов региона Елена Оленева.
По ее словам, которые приводит РИА Новости, женщина неоднократно обращалась к классному руководителю, но поддержки не получила. В итоге ребенка перевели в другое учебное заведение, а мать подала иск.
Суд взыскал с образовательного учреждения в пользу несовершеннолетнего 80 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда. Кроме того, матери оплатят судебные расходы в размере 15 тысяч рублей.
Ранее сообщалось, что в Нижегородской области учитель применил физическую силу к школьнику после того, как подросток и его друзья систематически оскорбляли педагога, мешали вести урок и демонстративно курили вейпы.
