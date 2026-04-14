Во Владивостоке мать отсудила у школы 80 тысяч рублей за травлю ее ребенка

Фото: iStock/AMilkin

Жительница Владивостока добилась через суд компенсации от школы, где ее ребенок систематически подвергался травле со стороны одноклассников. Об этом сообщила руководитель объединенной пресс-службы судов региона Елена Оленева.



По ее словам, которые приводит РИА Новости, женщина неоднократно обращалась к классному руководителю, но поддержки не получила. В итоге ребенка перевели в другое учебное заведение, а мать подала иск.

Суд взыскал с образовательного учреждения в пользу несовершеннолетнего 80 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда. Кроме того, матери оплатят судебные расходы в размере 15 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что в Нижегородской области учитель применил физическую силу к школьнику после того, как подросток и его друзья систематически оскорбляли педагога, мешали вести урок и демонстративно курили вейпы.

Лидия Пономарева

