Тело женщины обнаружили на берегу озера на Сахалине, её мужа до сих пор не нашли
На Сахалине обнаружили тело женщины. Предварительно, она утонула в озере, в то время как гражданского мужа погибшей до сих пор не нашли. Об этом сообщили в пресс-службе управления СК РФ по региону.
Трагедия случилась 12 августа на озере Хвалисекое в районе села Охотское Корсаковского района. Тело 30-летней женщины с признаками утопления заметили на берегу. Предположительно, вместе с ней в воде погиб и 35-летний мужчина, однако его тело в ходе поисковых мероприятий пока не нашли.
Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства происшествия: опрашивают очевидцев и выясняют причины трагедии. Для определения точной причины смерти женщины назначили судебно-медицинскую экспертизу.
Ранее «Радио 1» передавало, что на Камчатке возбудили уголовное дело по факту незаконной регистрации 13 иностранцев в квартире местного жителя. Подробности читайте в нашем материале.
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