Тело женщины обнаружили на берегу озера на Сахалине, её мужа до сих пор не нашли

13 августа 2026, 06:34

Фото: iStock/Natnan Srisuwan

На Сахалине обнаружили тело женщины. Предварительно, она утонула в озере, в то время как гражданского мужа погибшей до сих пор не нашли. Об этом сообщили в пресс-службе управления СК РФ по региону.