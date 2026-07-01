Во всех автобусах Кузбасса могут появиться кондиционеры

01 июля 2026, 15:54

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Глава Кемеровской области Илья Середюк пообещал местным жителям, что оплата проезда на общественном транспорте в ближайшее время не подорожает. Кроме того, рассматривается вопрос об установке кондиционеров во всех автобусах региона.





Так, по данным «Сiбдепо», 1 июля Середюк опроверг слухи о грядущем повышении цен на проезд в автобусах. По его словам, такая тема не поднималась, и в ближайшей перспективе стоимость проезда не изменится. Губернатор также отметил, что сейчас прорабатывается вопрос об установке кондиционеров в каждом автобусе.





«Но есть загвоздка: при открытии дверей весь накопленный холод мгновенно улетучивается на улицу, и этот нюанс нужно будет обсудить с пассажирами, чтобы понять, нуждаются ли автобусы в установке дополнительных кондиционеров», — приводит издание слова Середюка.