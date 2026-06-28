Духота в автобусе довела пассажирку до обморока во Владивостоке
В переполненном автобусе во Владивостоке пассажирка потеряла сознание из-за духоты. Об этом сообщает Telegram-канал Amur Mash, публикуя кадры с места инцидента.
По словам очевидцев, салон транспортного средства был набит до отказа, кондиционер не справлялся с жарой, дышать было практически нечем. В какой-то момент одной из женщин стало плохо, и она рухнула в обморок.
В городской администрации заявили, что все системы климат-контроля в автобусе исправны. При этом чиновники подчеркнули, что они не обязаны контролировать температуру внутри салонов. Если пассажиры считают свои права нарушенными, им рекомендовано обращаться в суд.
Ранее «Радио 1» передавало, что супруг министра по делам семьи, рождаемости и равных возможностей Италии Эуджении Роччеллы пропал без вести. Мужчина исчез под водой в озере Вико, расположенном примерно в 80 километрах к северо-западу от Рима.
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