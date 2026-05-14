«Мстительница» решила сжечь машину экс-бойфренда в Петропавловске-Камчатском, но промахнулась адресатом
В Петропавловске-Камчатском женщина сожгла машину, желая испортить жизнь бывшему возлюбленному, но промахнулась адресатом. «Мстительницу» задержала полиция, передает Telegram-канал Amur Mash.
Согласно материалу, 55-летняя местная жительница пришла ночью на проспект Карла Маркса, облила горючей жидкостью днище автомобиля Subaru Pleo и подожгла его зажигалкой. Машина полностью сгорела, ущерб составил 350 тысяч рублей. Полахающее авто зафиксировали камеры видеонаблюдения.
Женщина была уверена, что испортила транспортное средство своему бывшему, однако это оказалось не так. Легковушка принадлежала другу экс-бойфренда. Полицейские задержали подозреваемую, против неё возбудили уголовное дело. Свою вину женщина в настоящий момент не признала.
Ранее «Радио 1» передавало, что полиция Нью-Йорка раздавила бульдозерами более 200 конфискованных нелегальных мопедов и скутеров. Показательную акцию провели с целью предупредить нарушителей и уменьшить число опасных инцидентов в городе, связанных с подобной техникой.
