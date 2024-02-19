Военкора Андрея Коца задержали с марихуаной в Москве

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В ночь на 10 февраля в Москве задержали журналиста РИА Новости Андрея Коца с пакетиком марихуаны, он также является братом военкора «Комсомольской правды» Александра Коца. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Уголовное дело Коцу не грозит, ввиду небольшого веса запрещенного вещества. Сам же военкор информацию о своем задержании не подтвердил.
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