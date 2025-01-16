Военная прокуратура помогла с документами бойцам СВО из Подмосковья

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Получить положенные удостоверения ветерана боевых действий помогла участникам специальной военной операции из Московской области 42 военная прокуратура, сообщает пресс-служба ведомства.
«Было установлено, что командование воинской части не обеспечило своевременную выдачу удостоверений ветерана боевых действий нескольким военнослужащим. Для исправления ситуации потребовалось вмешательство прокуратуры», — говорится в сообщении.Военный прокурор внёс представление в адрес командования о недопустимости нарушений закона, после этого все необходимые документы оформили и выдали бойцам.
Ранее депутат Государственной Думы Алексей Журавлев заявил, что российским мужчинам необходимо готовиться к новой мобилизации.
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