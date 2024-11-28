В аэропорту Кольцово раздали повестки мигрантам, не состоявшим на учете

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«Проверено более 60 граждан, недавно получивших гражданство РФ, из которых выявлено семь человек, не вставших на воинский учет. Их сопроводили в военный комиссариат для оформления соответствующих документов», — говорится в сообщении ведомства.
Также отмечается, что данная работа проводится на регулярной основе и останавливаться не будет.
Ранее сообщалось, что в Коркино из домов цыганских семей было изъято оружие, а семерым гражданам призывного возраста были вручены повестки в военкомат.
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