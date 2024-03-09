Военный самолет Швеции пролетел вблизи границы России

Фото: iStock/mikdam
Военный самолет Швеции совершил разведывательный полет вблизи сухопутной границы Российской Федерации. Об этом сообщает Itamilradar.
Воздушное судно впервые приблизилось к российской границе, однако незаконного пересечения допущено не было.
Уточняется, что полет был совершен 8 марта вдоль сухопутной границы Калининградской области и Белоруссии.
Прежде сообщалось о приближении к российской границе трех французских самолетов. Су-27 ВКС РФ сопроводил судна и два истребителя ВВС Франции над Черным морем. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Читайте также:
Швеция, Канада, Чехия и Южная Корея предупредили о возможных терактах в России
Швеция официально стала членом НАТО
Швеция официально вступит в НАТО 7 марта
Уточняется, что полет был совершен 8 марта вдоль сухопутной границы Калининградской области и Белоруссии.
Читайте также:
Швеция, Канада, Чехия и Южная Корея предупредили о возможных терактах в России
Швеция официально стала членом НАТО
Швеция официально вступит в НАТО 7 марта
Анастасия Хохлова