Женщина назвала своего отца ускользнувшим от закона маньяком с сотнями жертв

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Жительница США обвинила своего 86-летнего отца в совершении сотен убийств с 1965 года. По данным Daily Mail, 43-летняя Мария «Галина» Трефи заявила, что Джон Трефи в течение 30 лет убивал по одному человеку в месяц, а также причастен к смерти своих родственников.
Мария предположила, что отец может быть печально известным маньяком Зодиаком, так и не пойманным властями. На данный момент Джону 86 лет: по словам дочери, 15 лет назад он признался ей, что в 1960-х ввел пациенту смертельную дозу препарата. После этого Мария начала подозревать отца в причастности к другим смертям в ее окружении.
Мария неоднократно обращалась в правоохранительные органы (с 2017 года), но безрезультатно. Тогда женщина начала публично распространять свои подозрения в соцсетях, вызвав волну спекуляций.
Полиция, изучив аудиозаписи, журналы и проведя обыски в домах семьи, не нашла доказательств вины Джона Трефи. ДНК-тесты также не подтвердили связь пенсионера с преступлениями. Сам «маньяк» отвергает обвинения, заявляя, что дочь страдает психическим расстройством.
Супруга Джона, что мужчина последние три десятилетия борется с болезнью Паркинсона, что делает версию о «его» серийных убийствах маловероятной.
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Мария неоднократно обращалась в правоохранительные органы (с 2017 года), но безрезультатно. Тогда женщина начала публично распространять свои подозрения в соцсетях, вызвав волну спекуляций.
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Полиция, изучив аудиозаписи, журналы и проведя обыски в домах семьи, не нашла доказательств вины Джона Трефи. ДНК-тесты также не подтвердили связь пенсионера с преступлениями. Сам «маньяк» отвергает обвинения, заявляя, что дочь страдает психическим расстройством.
Супруга Джона, что мужчина последние три десятилетия борется с болезнью Паркинсона, что делает версию о «его» серийных убийствах маловероятной.
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Мария Моисеева