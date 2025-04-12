Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Происшествия/ Женщина назвала своего отца ускользнувшим от закона маньяком с сотнями жертв

Женщина назвала своего отца ускользнувшим от закона маньяком с сотнями жертв

Daily Mail: В США дочь обвинила 86-летнего отца в сотнях убийств
Фото: iStock/Elwood

Фото: iStock/Elwood

Жительница США обвинила своего 86-летнего отца в совершении сотен убийств с 1965 года. По данным Daily Mail, 43-летняя Мария «Галина» Трефи заявила, что Джон Трефи в течение 30 лет убивал по одному человеку в месяц, а также причастен к смерти своих родственников.
Мария предположила, что отец может быть печально известным маньяком Зодиаком, так и не пойманным властями. На данный момент Джону 86 лет: по словам дочери, 15 лет назад он признался ей, что в 1960-х ввел пациенту смертельную дозу препарата. После этого Мария начала подозревать отца в причастности к другим смертям в ее окружении.

Мария неоднократно обращалась в правоохранительные органы (с 2017 года), но безрезультатно. Тогда женщина начала публично распространять свои подозрения в соцсетях, вызвав волну спекуляций.

​В Подмосковье в канун Дня космонавтики рассказали о космических муралах на домах
​В Подмосковье в канун Дня космонавтики рассказали о космических муралах на домах
Полиция, изучив аудиозаписи, журналы и проведя обыски в домах семьи, не нашла доказательств вины Джона Трефи. ДНК-тесты также не подтвердили связь пенсионера с преступлениями. Сам «маньяк» отвергает обвинения, заявляя, что дочь страдает психическим расстройством.

Супруга Джона, что мужчина последние три десятилетия борется с болезнью Паркинсона, что делает версию о «его» серийных убийствах маловероятной.

Читайте также:

В Казахстане блогера приговорили к 5 годам тюрьмы за оскорбляющую русских песню

Умер кинокритик и ведущий программы «Кинопанорама» Юрий Гладильщиков

«Посмеялись от души»: Симоньян ответила на санкции Зеленского против сотрудников RT
#полиция
#сша
#семьи
#мужчина
#тесты
«Кричали всем лечь на пол»: Силовики устроили облаву на столичный клуб Mono
Ночью силовики ворвались с рейдом в столичный клуб Mono на Покровском бульваре
12 апреля 2025, 02:37

Фото: iStock/shironosov

Силовики провели рейд в московском клубе Mono на Покровском бульваре, потребовав от посетителей лечь на пол и снимая их на камеру. Информацию об «облаве» с кадрами ситуации опубликовали в Telegram-канале «Осторожно, новости» в 2 часа ночи 12 апреля.
«Говорю своему знакомому — бежим. Мы отбежали, наверное, метров на 50. А там просто вышли в масках люди и начали кричать всем, что надо ложиться на пол. Им охрана клуба открыла дверь, и они просто пошли в клуб», — передает Telegram-канал слова одного из опрошенных.
В Екатеринбурге обнаружили элитный автомобиль с человеком без признаков жизни
В Екатеринбурге обнаружили элитный автомобиль с человеком без признаков жизни
Клиенты бара указали: в этот день многим показалось необычным объявление о бесплатном входе в заведение. Такое в прошлом случалось, но очень редко. Некоторые посетители слышали о возможном визите полиции, но не ожидали его в столь позднее время.

«Все знали, что до 12 ночи вход там 500 рублей, дальше — 1000. А тут они конкретно акцентировали, что сегодня вход free, хотя никогда такого не было на моей памяти, а я хожу с 22 года. Я еще удивился, что людей очень мало», — сказал один из очевидцев.
Ранее, в ноябре 2024 года, в Mono уже проводились рейды силовиков. МВД объяснило, что причина была простой: проверка осуществлялась в рамках борьбы с ЛГБТ*-пропагандой.

Читайте также:

Женщина назвала своего отца ускользнувшим от закона маньяком с сотнями жертв

«По-прежнему не общаемся, но не воюем»: Лолита дала новый комментарий об отношениях с Киркоровым после ссоры

Умер кинокритик и ведущий программы «Кинопанорама» Юрий Гладильщиков

*Движение ЛГБТ признано экстремистским, запрещено в РФ
#охрана
#видео
#рейд
#клуб
#инцидент
#сотрудники
#рейды
#лгбт
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Казахстане блогера приговорили к 5 годам тюрьмы за оскорбляющую русских песню
11 апреля 2025, 21:05

Фото: iStock/Rainer Puster

Городской суд Алма-Аты вынес приговор казахстанскому блогеру Темирлану Енсебеку за размещение на своей странице в соцсети песни, оскорбляющей русских людей. Об этом сообщает РИА Новости.
Отмечается, что блогера приговорили к пяти годам лишения свободы по статье о разжигании межнациональной розни с использованием соцсетей. В ходе разбирательства Енсебек не признал свою вину.

В материалах дела указано, что блогер опубликовал в одной из соцсетей пост, к которому прикрепил композицию, содержащую шовинистические высказывания в адрес русских людей.

В суде подчеркнули, что подобные действия направлены на подрыв межэтнического согласия и единства народа, что является одними из основополагающих принципов Казахстана.

Читайте также:

«И мать твоя так и помрёт со своей репутацией»: сестра экс-министра Бишимбаева, жестоко убившего жену, проклинает её семью

В Казахстане объявили в розыск оскорбившую русскоязычную жительницу блогера

Казахстанский видеосервис комика Руслана Белого* не приносит прибыли

*признан Минюстом РФ иноагентом
#казахстан
#россия
#песня
#суд
#соцсети
#блогер
#тюрьма
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Пьяный неоднократно судимый мужчина обстрелял несколько автомобилей в Подольске
МВД: пьяный ранее судимый мужчина обстрелял три авто в Подольске
11 апреля 2025, 20:29

Фото: iStock/Willard

В Подольске пьяный ранее неоднократно судимый мужчина обстрелял несколько припаркованных автомобилей. Полиция задержала нарушителя, сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Московской области.
Отмечается, что ночью около домов на Красногвардейском бульваре мужчина в состоянии алкогольного опьянения обстрелял несколько автомобилей из предмета, конструктивно похожего на оружие.

В ведомстве уточнили, что в результате произошедшего никто не пострадал.

Правоохранители в краткие сроки установили личность правонарушителя и доставили его в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Им оказался ранее неоднократно судимый местный житель 2003 года рождения, у которого изъяли пневматический пистолет.

По данному факту проводится проверка.

Читайте также:

«Как в лихие 90-е»: Под Туапсе на улице застрелили криминального авторитета

«И мать твоя так и помрёт со своей репутацией»: сестра экс-министра Бишимбаева, жестоко убившего жену, проклинает её семью

Взрывное устройство нашли под авто экс-военкома Чувашской Республики Холикова
#проверка
#оружие
#пистолет
#авто
#мужчина
#полиция
#подольск
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Взрывное устройство нашли под авто экс-военкома Чувашской Республики Холикова
11 апреля 2025, 18:30

Фото: iStock/Evgen_Prozhyrko

Неизвестный мужчина установил взрывное устройство под автомобиль бывшего военкома Чувашской Республики Бахтиёра Холикова. Об этом сообщает Mash.
По данным издания, Холиков недавно сменил место жительства, так как опасался за свою жизнь. От подрыва в машине его уберегла умная камера, установленная в доме мужчины в Старых Урмарах. Устройство подало звуковой сигнал о том, что к машине кто-то приближался.

Полковник вызвал спецслужбы. Оказалось, что на дно автомобиля установили СВУ. Сапёры обезвредили его.

Следствие полагает, что в теракте замешаны сотрудники СБУ, которые смогли найти исполнителя в Чувашии.

Читайте также:

Алла Пугачёва пыталась меня убить — общественник Бородин

Сотрудники ФСБ предотвратили ряд покушений на госслужащих и участников СВО

ФСБ ликвидировала террориста, собиравшегося устроить взрывы в столичном метро
#метро
#фсб
#жизнь
#алла пугачёва
#взрывы
#следствие
#мужчины
#сотрудники
#сбу
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Как в лихие 90-е»: Под Туапсе на улице застрелили криминального авторитета
В Краснодарском крае человек застрелил на улице криминального авторитета
11 апреля 2025, 17:45

Фото: istockphoto/gorodenkoff

В Краснодарском крае чедовек, одетый в костюм химзащиты ОЗК (общевойсковой защитный костюм. — Прим. ред.) при выходе из кафе несколькими выстрелами в упор застрелил мужчину. Убитым оказался местный криминальный авторитет Арсен «Красноярский».
Инцидент произошёл в селе Дзеберкой Туапсинского муниципального округа, сообщает телеграм-канал Mash. Всё происшедшее попало на запись уличной видеокамеры. На кадрах видно, как к дверям то ли недостроенного, то ли ремонтируемого большого здания со стеклянными стенами, быстро подбегает человек в защитном костюме. Оттуда как раз выходит тот, кому суждено стать его жертвой.

Человек в ОЗК один за другим делает три выстрела в упор, мужчина падает и лежит без движения, после чего мужчина быстро, но не бегом, удаляется, зажав оружие под мышкой. Полицейские приступили к расследованию обстоятельств происшедшего.

Читайте также:

Парень зарезал бывшую девушку и выбросил чемодан с ее останками в овраг

В Зеленограде колдун-отшельник попытался застрелить тёщу

Росгвардия задержала подозреваемого в покушении на убийство в Подмосковье
#оружие
#человек
#инцидент
#полицейские
#мужчина
#запись
#краснодарский край
Следите за нашими новостями
в удобном формате