ВСУ ударили по РФ снарядами «Ольхи», ракетой «Точка-У» и беспилотниками

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За ночь средства ПВО сбили ракету тактического комплекса «Точка-У», два снаряда реактивной системы залпового огня «Ольха» и один беспилотник над Белгородской областью. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Кроме этого, ночью были уничтожены по одному дрону в Калужской и Брянской областях, а также два над Тульской областью. В Крыму уничтожили четыре беспилотника, а перехватили два.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах Российской Федерации. Силы ПВО успешно перехватывают и уничтожают дроны противника.
Ранее Рогов озвучил цель наступления ВС РФ в Харьковской области. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах Российской Федерации. Силы ПВО успешно перехватывают и уничтожают дроны противника.
Ранее Рогов озвучил цель наступления ВС РФ в Харьковской области. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова