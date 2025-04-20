«Война клоунов»: в Раде озвучили неожиданную причину санкций Зеленского против Куклачёва

Владимир Зеленский ввёл санкционные ограничения в отношении дрессировщика Юрия Куклачёва, чтобы избавиться от конкурента. Об этом в своём Telegram-канале сообщил депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене.