«Война клоунов»: в Раде озвучили неожиданную причину санкций Зеленского против Куклачёва

Владимир Зеленский
Владимир Зеленский ввёл санкционные ограничения в отношении дрессировщика Юрия Куклачёва, чтобы избавиться от конкурента. Об этом в своём Telegram-канале сообщил депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене.
Он подчеркнул, что такая мера была введена, судя по всему, в рамках «подковерной войны клоунов».
Напомним, что на днях Зеленский ввёл новые санкции против российских деятелей культуры и спорта. В их числе Ярослав Дронов, более известный под псевдонимом SHAMAN, Никита Джигурда, Гарик Сукачев, Юрий Куклачев, Александр Розенбаум и другие. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Напомним, что на днях Зеленский ввёл новые санкции против российских деятелей культуры и спорта. В их числе Ярослав Дронов, более известный под псевдонимом SHAMAN, Никита Джигурда, Гарик Сукачев, Юрий Куклачев, Александр Розенбаум и другие. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Анастасия Чинкова