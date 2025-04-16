Воинские звания в России: история появления, категории, отличия

Фото: Istock/blinow61
Одним из немаловажных вопросов об армии на сегодняшний день является иерархия, которая определяется воинскими званиями. В этом материале мы расскажем об истории появления воинских званий в России, какие вообще бывают погоны и их отличия друг от друга.
История появления воинских званий в России
История появления воинских званий в России уходит корнями в глубокое прошлое и тесно связана с формированием регулярной армии и развитием государственной структуры.
В Древней Руси не существовало чёткой системы воинских званий в современном понимании. Военные должности определялись в зависимости от рода, заслуг и положения в обществе. Княжеские дружины делились на старшую и младшую, а главными военачальниками были воеводы, тысяцкие, сотские и десятские — названия, отражавшие количество людей под их командованием.
В XVI веке при Иване IV (Грозном) начинается формирование более централизованной военной структуры. Создаются стрелецкие полки — первые прообразы регулярной армии. Командовали ими головы и стрелецкие сотники. Однако единая система воинских званий ещё не существовала.
Настоящая система воинских званий была введена Петром I в начале XVIII века в ходе масштабной военной реформы. В 1722 году он утвердил Табель о рангах — документ, определявший иерархию военной, гражданской и придворной службы. Табель ввёл строгую систему званий и рангов, начиная от прапорщика и заканчивая генерал-фельдмаршалом. Эти звания были аналогичны европейским и основывались на принципе заслуг, а не только происхождения.
Призыв в армию в 2025 году: какие нововведения вступают в силу с 1 апреля
Воинская система продолжала развиваться. К званиям добавлялись новые, в зависимости от родов войск: появились, например, корнеты в кавалерии, штабс-капитаны, подполковники и другие. Армия становилась всё более профессиональной.
После Октябрьской революции 1917 года старая система званий была отменена. В РККА (Красной Армии) использовались должности (командир дивизии, бригадир и др.), а не звания. Однако в 1935 году в СССР воинские звания были восстановлены (например, лейтенант, капитан, майор и т.д.). В 1940 году появились звания генерал-майор, генерал-полковник и маршал.
После распада СССР в 1991 году Российская Федерация унаследовала советскую систему званий с незначительными изменениями. Сегодня в вооружённых силах России используются звания от рядового до генерала армии, а также маршал Российской Федерации — высшее воинское звание, присваиваемое исключительно в исключительных случаях.
Фото: Istockboggy22
Категории воинских званий
- Начальная ступень.
- Младший командный состав — звания военнослужащих, выполняющих командные функции на низком уровне.
- Старший командный состав — промежуточные звания между сержантами и офицерами.
- Офицерский состав, разделяется на младших, старших и высших.
- Исключительное, высшее воинское звание.
Воинские звания в России
- Солдаты.
- Сержанты и старшины.
- Прапорщики.
- Офицеры.
- Маршал Российской Федерации.
Как звания отличаются по цветам и типам погон
Отличия воинских званий в России по цвету и типу погон зависят от нескольких факторов: рода войск, категории званий, а также уровня.
Цвета погон по роду войск:
- Сухопутные войска: зелёный, оливковый
- Воздушно-космические силы: синий
- Ракетные войска стратегического назначения: чёрный с красным
- Воздушно-десантные войска: голубой
- ВМФ (флот): чёрный (с золотом/серебром)
- Росгвардия: бордовый
- Медслужба: белый (иногда серый)
Фото: Istock/citr1965
Отличия по категории звания и типу погон:
- Рядовые и сержанты: погоны из ткани без металлических вставок, цвет соответствует роду войск, знаки отличия — нашивные или вшитые. У сержантов — уголки и полосы: один уголок — младший, два — сержант, три — старший сержант, широкая полоса — старшина.
- Прапорщики: погоны более плотные, тканевые, с золотистыми или серыми шевронами и звездами. Одна большая звезда — прапорщик, две — старший прапорщик.
- Офицеры: младшие — золотистые или светлые погоны с продольной полосой (просветом) посередине, звезды расположены вертикально: 1 звезда — младший, 2 — лейтенант, 3 — старший лейтенант, 4 — капитан. Старшие офицеры: просвет —двойной, более крупные звезды, 1 — майор, 2 — подполковник, 3 —полковник. Высшие офицеры: погоны с вышитым золотым орнаментом, широкий просвет, большие звезды, 1 — генерал-майор, 2 — генерал-подполковник, 3 — генерал-полковник, 4 — генерал армии.
- Маршал Российской Федерации: уникальные погоны широкие, с орнаментом и одной большой звездой над гербом России.
Отличия во званиях между сухопутными войсками и флотомВоинские звания в сухопутных войсках и флоте имеют схожую структуру, но отличаются названиями и иногда порядком следования.
- Рядовой состав: матрос, старший матрос.
- Старшинский состав: старшина второй статьи, старшина первой статьи, главный старшина, главный корабельный старшина.
- Мичманы: мичман, старший мичман.
- Офицерский состав: младшие офицеры — младший лейтенант, лейтенант, старший лейтенант, капитан-лейтенант. Старшие офицеры — капитан 3 ранга, капитан 2 ранга, капитан 1 ранга. Высшие офицеры — контр-адмирал, выце-адмирал, адмирал, адмирал флота.
- Высшее воинское звание: маршал Российской Федерации
Создавший стену Цоя в Петербурге художник назвал поступок фанатов Техника «неуместным»
Стало известно, что из России до конца года могут уйти до десяти китайских автобрендов
Выяснилось, жители каких городов чаще всего становятся жертвами мошенников
Дарья Филинова