Волгоград снова стал Сталинградом

08 мая 2026, 10:39

Дорожные знаки «Волгоград» временно меняют на «Сталинград» ко Дню Победы

Фото: сайт администрации Волгограда

Дорожные знаки на основных въездах в Волгоград временно сменили наименование на «Сталинград» в преддверии Дня Победы. Об этом сообщила пресс-служба городской администрации в своем канале в мессенджере Max.