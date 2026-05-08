Волгоград снова стал Сталинградом
Дорожные знаки на основных въездах в Волгоград временно сменили наименование на «Сталинград» в преддверии Дня Победы. Об этом сообщила пресс-служба городской администрации в своем канале в мессенджере Max.
Обратную замену проведут 10 мая. Историческое название возвращают городу девять раз в году по решению гордумы. Это происходит в памятные даты, связанные с Великой Отечественной войной: 2 и 23 февраля, 8 и 9 мая, 22 июня, 23 августа, 2 и 3 сентября, 19 ноября и 9 декабря.
Известно, что впервые подобное мероприятие провели 19 ноября 2022 года — в день начала разгрома немецко-фашистских войск под Сталинградом.
Ранее сообщалось, что свыше 3000 памятников, связанных с Великой Отечественной войной, промоют в Московской области в преддверии Дня Победы.
