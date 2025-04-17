Волынец предложила разрешить многодетным семьям бесплатно парковаться

Страстная пятница (она же Великая пятница) — особый день в православном календаре. Он завершает последнюю, шестую неделю Великого поста и предшествует Пасхе. В 2025 году Страстная пятница выпадает на 18 апреля. «Радио 1» расскажет подробнее о её значении и традициях, а также о том, что можно и нельзя делать в этот день.