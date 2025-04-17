Волынец предложила разрешить многодетным семьям бесплатно парковаться

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Многодетным семьям стоит дать право бесплатно парковаться. Так считает уполномоченный по правам ребенка в Республике Татарстан Ирина Волынец. Она уже обратилась с подобной инициативой в Госсовет республики.
«Пока еще наш парламент эту инициативу не реализовал, хотя я считаю, что это очень важно», — отметила Волынец в беседе с «Татар-информ».
По ее словам, бесплатная парковка могла бы стать значимой мерой в рамках соцподдержки многодетных семей.
Волынец уверена, что именно такие меры позволяют улучшать качество жизни семей, где воспитываются трое и более детей, а также делают городскую среду более доступной для них.
Ранее сообщалось, что в Подмосковье бесплатную парковку для многодетных семей можно оформить онлайн. Услуга предоставляется бесплатно, срок выполнения заявки — шесть рабочих дней.
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Элина Позднякова