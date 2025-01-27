Волочкова восстанавливается после «Одержимости» с помощью уникального массажа

Анастасия Волочкова (Фото: соцсети)
Известная балерина Анастасия Волочкова активно восстанавливается после своего проекта «Одержимость». В своем Instagram* она поделилась подробностями о том, как проходит ее реабилитация.
Настя посетила массажиста, который использует уникальные техники и специальные инструменты для достижения максимального эффекта.
Волочкова рассказала, что мастер применяет различные скребки, банки и палочки для точечного массажа, сделанные из камней, натурального дерева, смолы, рогов животных, стали. Эти инновационные методы помогают ей не только расслабиться, но и восстановить силы после интенсивных репетиций и выступлений.
Она продолжает вдохновлять своих поклонников упорством и желанием заботиться о своем здоровье.
Дочь известной балерины Анастасии Волочковой, 19-летняя Ариадна, вскоре станет невестой. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Волочкова рассказала, что мастер применяет различные скребки, банки и палочки для точечного массажа, сделанные из камней, натурального дерева, смолы, рогов животных, стали. Эти инновационные методы помогают ей не только расслабиться, но и восстановить силы после интенсивных репетиций и выступлений.
«Его уникальная техника — инструментальная мобилизация мягких тканей, основанная на методе Гуаша. Это эффективная и неинвазивная процедура, выполняемая с помощью специальных инструментов. Инструмент позволяет диагностировать и ликвидировать последствия травм, болевой синдром, и дисфункции мягких тканей. Для моих суставов и связок это спасительно», — написала Настя, делясь своими позитивными эмоциями от процедуры.
Она продолжает вдохновлять своих поклонников упорством и желанием заботиться о своем здоровье.
Дочь известной балерины Анастасии Волочковой, 19-летняя Ариадна, вскоре станет невестой. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
Дарья Осипова