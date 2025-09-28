У россиян начнут отзывать водительские права при выявлении опасных заболеваний

28 сентября 2025, 03:10

Фото: iStock/anyaberkut

В России могут ввести автоматическую систему аннулирования водительских прав при выявлении у граждан РФ опасных медицинских противопоказаний. Соответствующие поправки в законодательство должны вступить в силу с весны 2027 года, сообщил ТАСС глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов.





Новая система будет работать на основе интеграции медицинских баз данных с информационными системами МВД. Мониторинг планируют осуществлять в реальном времени.





«Как только есть сигнал о том, что человеку права противопоказаны, не положены, этот сигнал идет в МВД. Безусловно, там не написан его диагноз, там просто написано, что есть медицинские показания отозвать права. В МВД поступает, в ГИБДД, и все — ему аннулируются права», — пояснил Леонов.