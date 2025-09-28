У россиян начнут отзывать водительские права при выявлении опасных заболеваний
В России могут ввести автоматическую систему аннулирования водительских прав при выявлении у граждан РФ опасных медицинских противопоказаний. Соответствующие поправки в законодательство должны вступить в силу с весны 2027 года, сообщил ТАСС глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов.
Новая система будет работать на основе интеграции медицинских баз данных с информационными системами МВД. Мониторинг планируют осуществлять в реальном времени.
«Как только есть сигнал о том, что человеку права противопоказаны, не положены, этот сигнал идет в МВД. Безусловно, там не написан его диагноз, там просто написано, что есть медицинские показания отозвать права. В МВД поступает, в ГИБДД, и все — ему аннулируются права», — пояснил Леонов.
В настоящее время водители могут продолжать управлять транспортным средством до истечения 10-летнего срока действия прав даже при появлении медицинских противопоказаний, таких как психические расстройства. Однако это изменится с 1 марта 2027 года.
Депутат выразил уверенность, что общество поддержит нововведения, направленные на повышение безопасности дорожного движения.
