Воскресенским переселенцам из аварийного жилья начали выдавать сертификаты

Фото: пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области
В Воскресенске началась выдача жилищных сертификатов переселенцам из аварийного жилья. Об этом сообщила пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.
В рамках встречи администрации городского округа Воскресенск с местными жителями, которые проживают на данный момент в аварийных домах.
Стоит отметить, что сертификаты могут получить жители региона, чье жилье было признано аварийными после 1 января 2017 года. Кроме этого, порядка 23 тысяч человек переселят из аварийного жилья по новой программе.
Читайте также:
В Подмосковье переселят 23 тысяч человек из аварийного жилья по новой программе
Риелтор Сырцов спрогнозировал падение цен на вторичное жильё в России
В Подмосковье начали выдавать сертификаты переселенцам из аварийного жилья
«Профильные специалисты Минстроя МО и администрации рассказали о возможностях использования сертификатов на самостоятельное приобретение нового и безопасного жилья. Главное преимущество сертификата — возможность сразу получить от 4,2 млн рублей за аварийные квадраты и приобрести жилье в любом округе Подмосковья», — подчеркнули в министерстве.
Читайте также:
В Подмосковье переселят 23 тысяч человек из аварийного жилья по новой программе
Риелтор Сырцов спрогнозировал падение цен на вторичное жильё в России
В Подмосковье начали выдавать сертификаты переселенцам из аварийного жилья
Мира Полтева