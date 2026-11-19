19 ноября 2026, 16:17

Кадры с IV Национального съезда учебной промышленности «УЧПРОМ-2026»

Российские компании, выпускающие робототехнику, выступили с инициативой пересмотреть подход к оснащению школ и подготовке инженерных кадров. Для этого они предлагают актуализировать требования к учебному оборудованию и развивать образовательные программы с учетом запросов промышленности. Об этом заявил генеральный директор группы компаний «Прикладная робототехника» Константин Ермишин на IV Национальном съезде учебной промышленности «УЧПРОМ-2026».





По его словам, современные учебные робототехнические комплексы включают в себя оборудование, программное обеспечение и электронные компоненты. Формируя требования к оснащению образовательных организаций, важно учитывать функциональные возможности этих решений и те практические задачи, которые школьники смогут решать с их помощью.

«Российские производители сегодня предлагают все более сложные робототехнические решения, которые позволяют школьникам осваивать технологии, применяемые в современной промышленности. Важно, чтобы развитие учебного оборудования сопровождалось актуализацией требований к его характеристикам и содержанию образовательных программ. Это позволит шире использовать возможности отечественной робототехники для практической подготовки будущих инженеров», — сказал Ермишин.

Кадры с IV Национального съезда учебной промышленности «УЧПРОМ-2026»

«Для подготовки будущих инженеров важно обеспечить преемственность обучения и связь образовательных программ с реальными задачами промышленности. Поэтому мы рассматриваем робототехнику как часть комплексной образовательной среды, в которой оборудование, цифровые инструменты и методические материалы дополняют друг друга. Совместно с российскими технологическими партнерами „Просвещение“ разрабатывает решения, позволяющие последовательно развивать инженерные компетенции — от первых занятий робототехникой до профессионального образования. Такой подход создает основу для подготовки специалистов, востребованных высокотехнологичными отраслями экономики», — подчеркнул руководитель ГК «Просвещение» (группа ВЭБ.РФ), заместитель председателя ВЭБ.РФ Александр Тарабрин.