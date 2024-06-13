Вознесение Господне, День швейной машинки и булавки: Какие праздники отмечают 13 июня

В четверг, 13 июня отмечают сразу несколько праздников. Сегодня распространяют информацию об альбинизме и отмечают создание изобретений, используемых по всему миру. Православные верующие празднуют Вознесение Господне. Подробнее о праздниках 13 июня — в материале «Радио 1».