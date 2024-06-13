Вознесение Господне, День швейной машинки и булавки: Какие праздники отмечают 13 июня

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В четверг, 13 июня отмечают сразу несколько праздников. Сегодня распространяют информацию об альбинизме и отмечают создание изобретений, используемых по всему миру. Православные верующие празднуют Вознесение Господне. Подробнее о праздниках 13 июня — в материале «Радио 1».
Международный день распространения информации об альбинизмеПраздник был учрежден по инициативе ООН в декабре 2014 года. Альбинизм является редким генетическим различием, которое выражается в нехватке пигмента меланина в волосах, коже и глазах. Альбиносы уязвимы к солнечным лучам и яркому свету, почти практически все из них страдают от проблем со зрением и имеют предрасположенность к онкологии кожи.
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Всемирный день софтболаНа эту же дату приходится Всемирный день софтбола. Софтбол — это командная спортивная игра, являющаяся одной из разновидностей бейсбола. Играют в неё и мужчины, и женщины за счёт меньшей травматичности.
Торжество появилось в ознаменование исторического превращения софтбола в олимпийский вид спорта в 2005 году. По этому случаю Международной федерацией софтбола (ISF) 13 июня был объявлен праздничным днем.
День швейной машинки13 июня 1790 года английский изобретатель Томас Сейнт получил патент на конструкцию первой швейной машинки. Изобретение произвело фурор в области легкой промышленности Европы и в быту многих домохозяек.
У торжества нет официального статуса, но праздник пользуется большой популярностью среди тех, кто задействован в швейном производстве и просто любит шить.
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День рождения булавки13 июня 2024 году булавка празднует 199-й день рождения. Именно в этот день в 1825 году инженер Уолтер Хант из США зарегистрировал патент на изделие из проволоки, ставшее прародителем сегодняшней булавки. Изобретатель практически сразу продал этот патент, чтобы погасить долг в 15 долларов, и сильно прогадал.
Еще в этот день отмечают День маленького путешествия, День божьей коровки, День любителей кексов в США, День писателя в Аргентине и праздник куралесов.
Вознесение ГосподнеКаждый год на 40 день после Пасхи православные отмечают один из двунадесятых праздников церковного года — Вознесение Господне. Название праздника отражает суть события — это Вознесение на Небо Иисуса Христа и завершение его земного пути.
Это значимый для верующих праздник, поскольку он знаменует начало присутствия Христа в царстве Божьем.
13 июня можно ездить на кладбища, убираться на могилах родственников и собираться за столом в кругу семьи.
Вознесение Господне 13 июня 2024: что можно и нельзя делать, как отмечать праздник
Еремей Распрягальщик13 июня на Руси отмечали Еремеев день, или день Еремея Распрягальника. В это время крестьяне завершали сезон сева в полях и освобождали лошадей от тяжёлой упряжи. На Еремея животных сытно кормили, мыли, выпускали пастись на луга для отдыха и благодарили за труд.
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Важные событияВ 1961 году космонавт Юрий Гагарин заложил первый камень в фундамент Государственного музея истории космонавтики имени Циолковского в Калуге, который стал первым в мире подобным музеем. На его территории хранится научное наследие изобретателя Константина Циолковского, макет базового блока станции «Мир», подлинный экземпляр ракетно-космического комплекса «Восток», а также элементы экипировки первых космонавтов и множество других экспонатов.
В 1920 году почтовая служба США приняла правило, которое запрещает отправку детей посылками.
13 июня в 1934 году по решению президиума ВЦИК РСФСР создали две области – Воронежская с административным центром в Воронеже и Курская с административным центром в Курске, которые поделили Центрально-Черноземную область на две части.
В этот день в 1924 году постановлением Совета народных комиссаров РСФСР учредили «Совкино».
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