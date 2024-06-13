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Вознесение Господне, День швейной машинки и булавки: Какие праздники отмечают 13 июня

13 июня: Какой сегодня праздник, что произошло в этот день
13 июня 2024, 03:20
Фото: istock / shuang paul wang

Фото: istock / shuang paul wang

В четверг, 13 июня отмечают сразу несколько праздников. Сегодня распространяют информацию об альбинизме и отмечают создание изобретений, используемых по всему миру. Православные верующие празднуют Вознесение Господне. Подробнее о праздниках 13 июня — в материале «Радио 1».

Международный день распространения информации об альбинизме

Праздник был учрежден по инициативе ООН в декабре 2014 года. Альбинизм является редким генетическим различием, которое выражается в нехватке пигмента меланина в волосах, коже и глазах. Альбиносы уязвимы к солнечным лучам и яркому свету, почти практически все из них страдают от проблем со зрением и имеют предрасположенность к онкологии кожи.
Фото: istock / Prostock-Studio



Всемирный день софтбола

На эту же дату приходится Всемирный день софтбола. Софтбол — это командная спортивная игра, являющаяся одной из разновидностей бейсбола. Играют в неё и мужчины, и женщины за счёт меньшей травматичности.

Торжество появилось в ознаменование исторического превращения софтбола в олимпийский вид спорта в 2005 году. По этому случаю Международной федерацией софтбола (ISF) 13 июня был объявлен праздничным днем.

День швейной машинки

13 июня 1790 года английский изобретатель Томас Сейнт получил патент на конструкцию первой швейной машинки. Изобретение произвело фурор в области легкой промышленности Европы и в быту многих домохозяек.

У торжества нет официального статуса, но праздник пользуется большой популярностью среди тех, кто задействован в швейном производстве и просто любит шить.
Фото: istock / MishaBeliy


День рождения булавки

13 июня 2024 году булавка празднует 199-й день рождения. Именно в этот день в 1825 году инженер Уолтер Хант из США зарегистрировал патент на изделие из проволоки, ставшее прародителем сегодняшней булавки. Изобретатель практически сразу продал этот патент, чтобы погасить долг в 15 долларов, и сильно прогадал.

Еще в этот день отмечают День маленького путешествия, День божьей коровки, День любителей кексов в США, День писателя в Аргентине и праздник куралесов.

Вознесение Господне

Каждый год на 40 день после Пасхи православные отмечают один из двунадесятых праздников церковного года — Вознесение Господне. Название праздника отражает суть события — это Вознесение на Небо Иисуса Христа и завершение его земного пути.

Это значимый для верующих праздник, поскольку он знаменует начало присутствия Христа в царстве Божьем.

13 июня можно ездить на кладбища, убираться на могилах родственников и собираться за столом в кругу семьи.
Вознесение Господне 13 июня 2024: что можно и нельзя делать, как отмечать праздник
Вознесение Господне 13 июня 2024: что можно и нельзя делать, как отмечать праздник

Еремей Распрягальщик

13 июня на Руси отмечали Еремеев день, или день Еремея Распрягальника. В это время крестьяне завершали сезон сева в полях и освобождали лошадей от тяжёлой упряжи. На Еремея животных сытно кормили, мыли, выпускали пастись на луга для отдыха и благодарили за труд.
Фото: istock / Nemyrivskyi Viacheslav

Важные события

В 1961 году космонавт Юрий Гагарин заложил первый камень в фундамент Государственного музея истории космонавтики имени Циолковского в Калуге, который стал первым в мире подобным музеем. На его территории хранится научное наследие изобретателя Константина Циолковского, макет базового блока станции «Мир», подлинный экземпляр ракетно-космического комплекса «Восток», а также элементы экипировки первых космонавтов и множество других экспонатов.

В 1920 году почтовая служба США приняла правило, которое запрещает отправку детей посылками.

13 июня в 1934 году по решению президиума ВЦИК РСФСР создали две области – Воронежская с административным центром в Воронеже и Курская с административным центром в Курске, которые поделили Центрально-Черноземную область на две части.

В этот день в 1924 году постановлением Совета народных комиссаров РСФСР учредили «Совкино».

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Законопроект о фактической зарплате не ниже МРОТ внесён в Госдуму
В ГД внесут проект о запрете выплачивать зарплату ниже МРОТ после вычета НДФЛ
13 июня 2024, 01:57

Фото: istock / Fascinadora

13 июня в Госдуму внесут законопроект, предполагающий запрет на выплату фактической зарплаты ниже уровня МРОТ уже после вычета НДФЛ. Об этом информирует РИА Новости, ссылаясь на пояснительную записку к проекту.
«Законопроект направлен на то, чтобы соблюдалось право каждого на вознаграждение за труд без какой-либо дискриминации и не ниже установленного федеральным законодательством МРОТ», — сказано в документе.
Изменения предложено внести в статью 133 ТК РФ.

Глава комитета ГД по труду, один из авторов проекта Ярослав Нилов заявил, что зарплату на уровне МРОТ сегодня получают порядка пяти миллионов россиян. Поскольку с этой суммы удерживается подоходный налог, то в итоге заработная плата выходит меньше МРОТ.

Ранее глава РСПП предложил уменьшить количество ставок по НДФЛ. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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#зарплата
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Подмосковный ученик стал одним из победителей пятого сезона проекта «Ледокол знаний»
12 июня 2024, 19:39

Фото: Росатом

В Москве подвели итоги финального этапа пятого сезона проекта «Ледокол знаний». Победителем стал Ярослав Савичев из лицея № 2 им. В. В. Тихонова Московской области.
В юбилейном сезоне участие приняли более 30 тысяч школьников и студентов колледжей. Из 24 финалистов выбрали 12 участников для арктической экспедиции Росатома на Северный полюс.

11 июня 2024 года в Павильоне № 19 «АТОМ» на выставке-форуме «Россия» прошел финал проекта, организованного сетью Информационных центров по атомной энергии (ИЦАЭ) при поддержке Росатома.

8 команд из всех федеральных округов соревновались в турнире Знание.Игра, организованном Российским обществом «Знание».

Вторым испытанием была презентация решений домашнего задания, где финалисты рассказали, как атомные технологии могут помочь развитию их регионов.

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#презентация
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Дело против адвокатов Алексея Навального* поступило в суд
12 июня 2024, 19:17

Фото: iStock/gorodenkoff

Петушинский районный суд Владимирской области принял к рассмотрению дело трех адвокатов Алексея Навального*. Эта информация доступна в картотеке суда.
Суд расположен на территории, где находится колония общего режима ИК-2 в Покрове. Именно туда Навальный* был отправлен после возвращения в Россию в 2021 году и где его судили по другому уголовному делу.

Вадима Кобзева, Алексея Липцера и Игоря Сергунина обвиняют в участии в экстремистском сообществе. Следствие утверждает, что они передавали письма Навального* его соратникам из колонии.

28 мая Кобзеву и Липцеру был продлен срок заключения под стражей по этому делу.

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*признан Росфинмониторингом террористом и экстремистом; учреждённый им ФБК включён Минюстом РФ в реестр организаций-иноагентов, признан экстремистской и нежелательной организацией и запрещён в России.
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#следствие
#письма
#песков
#рф
#навальный
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Самолеты двух российских авиакомпаний сменили курс из-за атаки БПЛА в Саратове
12 июня 2024, 17:46

Фото: iStock/frentusha

В Саратовской области объявляли план «Ковер» из-за атаки дронов. Об этом сообщает «Коммерсантъ».
Отмечается, что в результате налета беспилотных летательных аппаратов два пассажирских самолета ушли на запасные аэродромы. Курс сменили борты, следовавшие в Саратов из Москвы.

Уточняется, что один рейс перенаправили в Самару, он уже прилетел в город назначения и вернулся в Москву. Согласно информации источника, второе воздушное судно сменило курс и совершило посадку в Ульяновске. После этого самолет доставил пассажиров в Саратов и отменил вылет в Сочи из-за технической неисправности.

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#саратов
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В РФ продлили срок выплат на погашение ипотеки для многодетных семей
Путин продлил на семь лет выплаты на погашение ипотеки для многодетных семей
12 июня 2024, 17:39

Фото: iStock/alexialex

Президент России Владимир Путин продлил программу поддержки многодетных семей, предусматривающую выплаты в размере 450 тысяч рублей на ипотеку до 2031 года. Этот закон был опубликован на сайте правовой информации.
Согласно новому закону, дополнительные расходы из федерального бюджета на эту программу в период с 2024 по 2030 годы составят 647,59 млрд рублей.

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин выразил уверенность, что продление этой программы способствует повышению доступности жилья для многодетных семей.

Ранее, в своем выступлении на Петербургском международном экономическом форуме, президент поручил правительству запустить дополнительные программы льготной семейной ипотеки с 1 июля 2024 года.

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Стенд Подмосковья открылся в День России на форуме «Путешествуй!»
12 июня 2024, 16:29

Фото: Сергей Хакимов

Сегодня, 12 июня, в День России открылся стенд Подмосковья на форуме «Путешествуй!» на ВДНХ. Об этом сообщили в пресс-службе Московской области.
Сегодня новый мультимедийный стенд Подмосковья посетил заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко. Первый зампред правительства Московской области Илья Бронштейн отметил, что региону есть, чем похвастаться, поскольку каждый год туристический поток в Московскую область растет и в настоящее время уже достиг свыше двадцати миллионов человек в год.

Он подчеркнул, что каждый турист важен для области.

«Мы благодарны Дмитрию Николаевичу Чернышенко за ту поддержку, которую федеральное правительство оказывает Московской области. У нас большая программа субсидирования по развитию глэмпингов – небольших отелей, которые вписаны в природу и позволяют быстро наращивать номерной фонд. Это значит, что еще больше туристов смогут приехать в Подмосковье отдохнуть», — сказал Броштейн.

Министр культуры и туризма региона Василий Кузнецов заявил, что на подмосковном стенде в рамках форума «Путешествуй!» демонстрируется весь туристический потенциал региона.

«В этом году мы по традиции запустили нашу программу «Лето в Подмосковье». Туристов ждет большое количество отелей, глэмпингов, мест отдыха у воды, пляжи, парки. В событийной программе – фестивали классической музыки, литературные, театральные мероприятия», — рассказал Кузнецов.

В центре экспозиции подмосковного стенда находится медиа-куб, который в формате 3D демонстрирует туристические маршруты и места для досуга этим летом. Примечательно, что на протяжении всей работы форума «Путешествуй!» на стенде также будет представлено множество экскурсионных программ от муниципалитетов Подмосковья.

Напомним, на форуме, который пройдет с 12 по 16 июня, состоится туристический фестиваль. Гостям представят гастрономические презентации, проведут мастер-классы, встречи с путешественниками.

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Россиянам разрешили самим продавать ипотечное жилье
Путин подписал закон, разрешающий россиянам продавать залоговую недвижимость
12 июня 2024, 16:09

Фото: iStock/ AndreyPopov

Президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий россиянам самостоятельно продавать недвижимость, находящуюся в залоге по ипотечному кредиту. Документ был размещен на портале правовой информации.
Ранее закон предусматривал, что имущество, заложенное у банка, можно было продать только через публичные торги или аукционы. Теперь гражданам предоставляется возможность самостоятельно реализовать такие объекты по наиболее выгодной цене. Вырученные средства могут быть использованы для полного погашения обязательств по кредитному договору или займу.

Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая отметила, что заложенное имущество часто продавалось по заниженной цене, что создавало финансовые трудности для граждан. Кроме того, они были вынуждены оплачивать дополнительные расходы на услуги организаторов торгов (до 3% от стоимости имущества), исполнительный сбор (7% от стоимости имущества) и услуги оценщика.

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Путин продлил на семь лет выплаты многодетным семьям на погашение ипотеки
12 июня 2024, 15:01

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин подписал закон, который продлевает на 7 лет выплаты многодетным семьям на погашение ипотеки. Документ доступен на сайте официального опубликования правовых актов.
Отмечается, что по 31 декабря 2030 года продлевается норма, позволяющая предоставлять гражданам России при рождении третьего или последующих детей выплату в размере 450 тысяч рублей на полное или частичное погашение ипотеки. В 2023 году было предоставлено порядка 190 тысяч таких выплат.

Примечательно, что данный закон разработан в рамках реализации послания президента Федеральному собранию.

Ранее эксперты РИА Новости сообщили, что присоединиться к программе долгосрочных сбережений можно, заключив договор с любым негосударственным пенсионным фондом.

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Врач чудом прожил 19 лет с глиобластомой, убившей Заворотнюк и Фриске
12 июня 2024, 14:34

Фото: iStock/SeventyFour

Французский нейропсихиатр Давид Серван-Шрейбер прожил 19 лет с глиобластомой, тяжелым заболеванием головного мозга, которое стало причиной смерти таких известных личностей, как Анастасия Заворотнюк и Жанна Фриске.
В 2007 году доктор Серван-Шрейбер оказался в госпитале из-за заболевания мозга. Он столкнулся с диагнозом «глиобластома», что обычно означает быструю смерть. Однако он не сдался. Пройдя через операции и химиотерапию, Серван-Шрейбер решил взять свое здоровье в свои руки.

Он углубился в изучение онкологии, осознав, что у каждого из нас может быть рак, подавленный телом. Изменив образ жизни и диету, он начал посещать тренажерный зал и практиковать духовные практики. В течение 10 лет он успешно преодолевал рецидивы, путешествовал и писал книги о своем опыте борьбы с онкологией.

Однако в 2010 году болезнь вернулась, возможно, из-за нарушения собственных правил. В итоге, он ушел из жизни 24 июня 2011 года, прожив на 19 лет дольше, чем ожидалось.

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