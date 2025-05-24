Епифанов день 25 мая: Как сохранить в доме благополучие и почему не стоит носить одежду темных оттенков, народные приметы

Фото: iStock/ corradobarattaphotos
В народном календаре 25 мая отмечается Епифанов день, также известный как Рябиновка или Красный кафтан. Этот праздник получил своё название в честь начала цветения рябины, которую в народе считали защитницей от огня и пожаров, а также от других несчастий.
Православные христиане в этот день чтят память святителя Епифания, епископа Кипрского. О приметах и запретах дня читайте в материале «Радио 1».
Фото: iStock/ Sergey Nikolenko
Святитель Епифаний, епископ Кипрский, жил в IV веке в Финикии. По происхождению он был евреем и получил хорошее образование в юности. Его жизнь кардинально изменилась после встречи с монахом Лукианом, который, проявив милосердие, отдал нищему свою одежду. Это событие стало для Епифания толчком к обращению в христианство, и он принял крещение под именем Епифаний.
После крещения святой Епифаний удалился с Лукианом в монастырь. За строгую жизнь он получил дар чудотворения: мог превращать воду в вино, изгонять бесов, воскрешать мертвых и истолковывать Священное Писание. В Финикии он призвал дождь во время засухи и голода. В 367 году избран епископом Кипра. Проявлял милосердие, выкупая должников, раздавая милостыню и исцеляя больных. Был любим народом. Видел наитие Святого Духа во время литургии. В конце жизни святой столкнулся с политическими интригами и покинул Константинополь, не желая участвовать в суде над Иоанном Златоустом.
Святитель Епифаний мирно скончался в 403 году в возрасте 115 лет, проведя на архиерейской кафедре 55 лет. Его мощи стали источником множества исцелений, и память о нем живет в сердцах верующих. Праздник почитания святого отмечается как день воспоминания о его жизни и чудесах, которые он совершал во славу Божию. Святитель Епифаний остается примером милосердия и преданности Христу для всех христиан.
Фото: iStock/ Svetlana Tertyshnaia
Фото: iStock/ Carmen Hauser
В день почтения святителя Епифания принято посещать храмы и возносить молитвы святому. Ему молятся о благополучии и защите семьи, а также об избавлении от пожаров.
В народной традиции рябина символизировала плодородие, семейное счастье и оберегала от сглаза и нечистой силы. Её ветви часто размещали у окон и дверей, чтобы защитить дом от пожаров и молний. Деревца высаживали под окнами или возле крыльца, чтобы дурное не проникло в жилище.
В старину на Руси верили, что рябина, которая сама выросла у дома, приносит удачу и благополучие. Молодые люди сажали рябину рядом с домом, чтобы она стала символом их любви и оберегом. Незамужние девушки в этот день надевали красные сарафаны и украшения, напоминающие ягоды рябины, и просили дерево о скором замужестве.
Фото: iStock/ Mia Menni
Ломать или рубить рябину с давних времен было под запретом. Это связано с тем, что нарушение целостности дерева может нарушить и защиту, которую оно символизирует. Нарушившего правило ждут болезни и неприятности.
В день памяти святого Епифания не следует оставлять жилище в беспорядке, иначе в течение года в нём будет царить хаос, а между членами семьи будут возникать конфликты.
Незамужним женщинам не рекомендуется носить и даже примерять одежду темных оттенков, чтобы не остаться надолго без пары. В прошлом верили, что темные наряды привлекают неудачи в личной жизни.
25 мая не рекомендуется пересчитывать денежные средства. Это может привести к убыткам и нарушить финансовую стабильность.
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История праздника
Фото: iStock/ Sergey Nikolenko
Святитель Епифаний, епископ Кипрский, жил в IV веке в Финикии. По происхождению он был евреем и получил хорошее образование в юности. Его жизнь кардинально изменилась после встречи с монахом Лукианом, который, проявив милосердие, отдал нищему свою одежду. Это событие стало для Епифания толчком к обращению в христианство, и он принял крещение под именем Епифаний.
После крещения святой Епифаний удалился с Лукианом в монастырь. За строгую жизнь он получил дар чудотворения: мог превращать воду в вино, изгонять бесов, воскрешать мертвых и истолковывать Священное Писание. В Финикии он призвал дождь во время засухи и голода. В 367 году избран епископом Кипра. Проявлял милосердие, выкупая должников, раздавая милостыню и исцеляя больных. Был любим народом. Видел наитие Святого Духа во время литургии. В конце жизни святой столкнулся с политическими интригами и покинул Константинополь, не желая участвовать в суде над Иоанном Златоустом.
Святитель Епифаний мирно скончался в 403 году в возрасте 115 лет, проведя на архиерейской кафедре 55 лет. Его мощи стали источником множества исцелений, и память о нем живет в сердцах верующих. Праздник почитания святого отмечается как день воспоминания о его жизни и чудесах, которые он совершал во славу Божию. Святитель Епифаний остается примером милосердия и преданности Христу для всех христиан.
Приметы дня
Фото: iStock/ Svetlana Tertyshnaia
- Если рябина не зацвела к Епифанову дню – жди поздней и долгой осени.
- Красный восход 25 мая – к сухому лету с пожарами.
- Если в мае наблюдается большое количество майских жуков, то лето будет засушливым.
- Рябина пышно цветет – урожай льна будет богатым.
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Традиции 25 мая
Фото: iStock/ Carmen Hauser
В день почтения святителя Епифания принято посещать храмы и возносить молитвы святому. Ему молятся о благополучии и защите семьи, а также об избавлении от пожаров.
В народной традиции рябина символизировала плодородие, семейное счастье и оберегала от сглаза и нечистой силы. Её ветви часто размещали у окон и дверей, чтобы защитить дом от пожаров и молний. Деревца высаживали под окнами или возле крыльца, чтобы дурное не проникло в жилище.
В старину на Руси верили, что рябина, которая сама выросла у дома, приносит удачу и благополучие. Молодые люди сажали рябину рядом с домом, чтобы она стала символом их любви и оберегом. Незамужние девушки в этот день надевали красные сарафаны и украшения, напоминающие ягоды рябины, и просили дерево о скором замужестве.
Что нельзя делать в этот день
Фото: iStock/ Mia Menni
Ломать или рубить рябину с давних времен было под запретом. Это связано с тем, что нарушение целостности дерева может нарушить и защиту, которую оно символизирует. Нарушившего правило ждут болезни и неприятности.
В день памяти святого Епифания не следует оставлять жилище в беспорядке, иначе в течение года в нём будет царить хаос, а между членами семьи будут возникать конфликты.
Незамужним женщинам не рекомендуется носить и даже примерять одежду темных оттенков, чтобы не остаться надолго без пары. В прошлом верили, что темные наряды привлекают неудачи в личной жизни.
25 мая не рекомендуется пересчитывать денежные средства. Это может привести к убыткам и нарушить финансовую стабильность.
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