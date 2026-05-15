Россиянам назвали самый полезный шоколад

15 мая 2026, 22:37

Диетолог Писарева: горький шоколад полезнее других

Горький шоколад является самым полезным среди прочих видов и положительно влияет на мозговую деятельность. Об рассказала врач-диетолог Ирина Писарева.





Она посоветовала выбирать горький шоколад с содержанием какао от 70%. Именно в нем содержится больше всего флавоноидов, оказывающих позитивное влияние на сердечно-сосудистую систему и антиоксидантную защиту.





«Так как шоколад достаточно калорийный, в день его рекомендуется съедать 20—30 граммов. Это примерно треть плитки. Если человек активно занимается спортом и тратит энергию, здесь можно повысить потребление горького шоколада до 50 граммов в сутки», — отметила Писарева в разговоре с RT.