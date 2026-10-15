Врач Чернышова объяснила, чем опасны грязные руки
Регулярное мытье рук с мылом снижает риск острых кишечных инфекций более чем на 40%, а респираторных заболеваний — почти на 25%. Об этом свидетельствует информация Роспотребнадзора. Врач-терапевт Надежда Чернышова рассказала «Вечерней Москве», какие инфекции передаются через грязные руки и как правильно соблюдать гигиену.
Через грязные руки могут передаваться кишечные инфекции, включая брюшной тиф и дизентерию, а также грипп, ОРВИ, COVID-19 и некоторые другие респираторные заболевания. Возбудители попадают на руки с загрязненных поверхностей, а затем — на слизистые оболочки рта, носа и глаз.
Некоторые респираторные инфекции также передаются через загрязненные поверхности. Если заболевший прикрывает рот рукой при кашле или чихании, вирусы могут попасть на поручни, дверные ручки и кнопки лифта. Другой человек переносит их на руках к слизистым оболочкам глаз, носа или рта. Поэтому гигиена рук важна для снижения риска передачи не только кишечных, но и некоторых респираторных инфекций.
Для повседневной гигиены достаточно обычного мыла и воды. Мыть руки нужно 40–60 секунд, тщательно обрабатывая ладони, тыльные стороны кистей, участки между пальцами и область под ногтями. После этого следует смыть мыло и высушить руки.
Мыть руки необходимо перед едой и приготовлением пищи, после посещения туалета, возвращения с улицы, контакта с животными, кашля и чихания, а также после ухода за больным. Если воды и мыла нет, можно временно воспользоваться спиртовым антисептиком, но он не заменяет полноценное мытье рук.
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