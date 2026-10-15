Врач Чернышова объяснила, чем опасны грязные руки

15 октября 2026, 17:54

Мытье рук снижает риск кишечных инфекций более чем на 40%

Фото: istockphoto / seb_ra

Регулярное мытье рук с мылом снижает риск острых кишечных инфекций более чем на 40%, а респираторных заболеваний — почти на 25%. Об этом свидетельствует информация Роспотребнадзора. Врач-терапевт Надежда Чернышова рассказала «Вечерней Москве», какие инфекции передаются через грязные руки и как правильно соблюдать гигиену.