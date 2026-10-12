Эксперт назвал минимальную ставку для выгодной подработки при зарплате 100 тысяч
Управляющий партнер HR-агентства A2 Алексей Чихачев считает, что сотруднику с ежемесячным доходом в 100 тысяч рублей стоит соглашаться на дополнительную занятость при оплате от 900 рублей за час.
В беседе с «Газетой.Ru» специалист предложил сначала определить цену рабочего часа по основному месту. При 165 часах в месяц доход в 60 тысяч рублей дает около 360 рублей в час, 100 тысяч — порядка 600 рублей, а 150 тысяч — примерно 900 рублей.
Подработка, по мнению Чихачева, должна оплачиваться хотя бы в полтора раза выше основной занятости. Поэтому для зарплаты в 60 тысяч рублей разумный ориентир составляет 550–600 рублей в час. При доходе в 150 тысяч подходящая ставка начинается примерно с 1,4 тысячи рублей.
При подсчете выгоды важно вычесть расходы на дорогу и налоги, отметил эксперт. Он подчеркнул, что дополнительная работа отнимает сон, выходные и силы, а переутомление может ухудшить результаты на постоянной должности.
Самый полезный вариант — задачи по своей специальности: консультации, работа с небольшими заказчиками, обучение или отдельные проекты. Такой формат помогает поддерживать профессиональные навыки. Временную занятость ради конкретной цели — закрытия кредита или накопления на первоначальный взнос — Чихачев тоже назвал оправданной.
В 2027 году спрос сохранится на сезонных работников в периоды активных продаж, а также на исполнителей для проверки информации, оценки ответов нейросетей и тестирования ИИ-сервисов, считает он.
Эксперт посоветовал прекратить подработку, если из-за нее возникают ошибки и задержки по основному месту, пропадают полноценные выходные или человек постоянно недосыпает. Еще один тревожный сигнал — отказ от обучения и карьерного роста ради дополнительного дохода.
По статистике РИА Новости, зарплату от 100 тысяч до 130 тысяч рублей получают 8,4% россиян, свыше 130 тысяч — 12,7%. Годом ранее доли составляли 7,4% и 10%. Число граждан с доходом от 60 тысяч до 100 тысяч рублей за первое полугодие выросло до 23,3% против 22% в 2025 году.
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