Эксперт назвал минимальную ставку для выгодной подработки при зарплате 100 тысяч

12 октября 2026, 08:17

HR-эксперт Чихачев: при зарплате 100 тыс. подработка от 900 руб. в час выгодна

Фото: iStock/ArtemSam

Управляющий партнер HR-агентства A2 Алексей Чихачев считает, что сотруднику с ежемесячным доходом в 100 тысяч рублей стоит соглашаться на дополнительную занятость при оплате от 900 рублей за час.