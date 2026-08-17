Врач назвала скрытую причину недомогания при нормальных анализах

17 августа 2026, 10:24

Врач Волгина: дефицит сна может вызвать плохое самочувствие при хороших анализах

Фото: iStock/YakobchukOlena

Хорошие результаты обследований не всегда означают, что человек полностью здоров, рассказала доцент кафедры терапии медицинского факультета Государственного университета просвещения Ирина Волгина. По ее словам, ухудшение самочувствия нередко связано с постоянным недосыпом, стрессом, усталостью и нарушенным распорядком дня.