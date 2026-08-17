Врач назвала скрытую причину недомогания при нормальных анализах
Хорошие результаты обследований не всегда означают, что человек полностью здоров, рассказала доцент кафедры терапии медицинского факультета Государственного университета просвещения Ирина Волгина. По ее словам, ухудшение самочувствия нередко связано с постоянным недосыпом, стрессом, усталостью и нарушенным распорядком дня.
В беседе с NEWS.ru специалист пояснила, что нехватка сна мешает организму нормально восстанавливаться. После одной бессонной ночи на возвращение к привычному состоянию, по распространенной оценке, может уйти до 21 дня. При регулярной бессоннице восстановительный процесс серьезно затрудняется.
Длительный недосып способен снижать концентрацию, замедлять реакцию и ухудшать мышление. Кроме того, человек может столкнуться с перебоями сердечного ритма, дискомфортом при дыхании, вздутием живота, отрыжкой и изменениями стула.
Волгина отметила, что стресс отражается на работе вегетативной нервной системы. Она участвует в регуляции внутренних органов, поэтому сбои в ее работе иногда проявляются функциональными расстройствами. При таких состояниях симптомы есть, однако обследование не показывает повреждений тканей или органов.
Причиной жалоб при нормальных показателях могут стать несбалансированное питание, переутомление, недостаток движения, вредные привычки и нехватка жидкости. Врач подчеркнула, что диагноз нельзя ставить только по результатам анализов: специалисту важно оценить жалобы, историю состояния и итоги осмотра.
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