Доктор Мясников посоветовал россиянам не узнавать о риске у них тромбоза
Врач и телеведущий Александр Мясников призвал россиян не узнавать, есть ли у них проблемы с тромбами. Об этом он сообщил в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1».
По словам медика, лучше не осведомляться о риске развития этого заболевания. Доктор объяснил, что многие, узнав о вероятности тромбоза, начинают самостоятельно принимать препараты для разжижения крови. Специалист подчеркнул, что неправильное использование таких лекарств может привести к опасному внутреннему кровотечению.
Ранее терапевт Нина Данилкина назвала россиянам неочевидный признак смертельной болезни. «Тихий» инфаркт, который многие могут перенести, даже не заметив, способен привести к серьезным последствиям, подчеркнула она. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
