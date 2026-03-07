Доктор Мясников посоветовал россиянам не узнавать о риске у них тромбоза

07 марта 2026, 13:39

Мясников заявил, что людям лучше не знать о том, есть ли у них риск тромбоза

Фото: iStock/Volha Rahalskaya

Врач и телеведущий Александр Мясников призвал россиян не узнавать, есть ли у них проблемы с тромбами. Об этом он сообщил в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1».