Стремление немцев переехать в Россию объяснили
Жители Германии, которые пожелали переехать в Россию по визам для сторонников традиционных ценностей, в качестве основных мотивов называют несогласие с внутренней политикой ФРГ и недовольство навязываемой на Западе пропагандой. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на сведения посольства РФ в Берлине.
Согласно материалу, большинство обратившихся с заявлениями о желании переехать объясняют своё решение стремлением жить, работать и получить гражданство в Российской Федерации. Эти люди также выражают протест против экономического курса немецких властей и так называемой «неолиберальной риторики» в отношении России.
При этом в посольстве подчеркнули, что в европейском восприятии Россия всё чаще предстаёт как страна, которая рьяно хранит и активно защищает традиционные духовно-нравственные ценности.
Ранее «Радио 1» передавало, что утром 8 августа на озере под Хабаровском образовался мощный смерч, вызвав восторг у очевидцев. Многие водители специально останавливались, чтобы заснять впечатляющее «торнадо».
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