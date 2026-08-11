Стремление немцев переехать в Россию объяснили

11 августа 2026, 04:41

РИА Новости: Граждане ФРГ хотят переехать в РФ из-за недовольства западной пропаганды

Фото: iStock/JARAMA

Жители Германии, которые пожелали переехать в Россию по визам для сторонников традиционных ценностей, в качестве основных мотивов называют несогласие с внутренней политикой ФРГ и недовольство навязываемой на Западе пропагандой. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на сведения посольства РФ в Берлине.