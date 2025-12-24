Врач развеял главное заблуждение об алкоголе
Абсолютно любое количество алкоголя вредит организму. Об этом сообщил ассистент кафедры оперативной хирургии и топографической анатомии Института анатомической медицины Университета имени Н. И. Пирогова Минздрава России Алексей Решетун в разговоре с Life.ru.
По мнению эксперта, негативные изменения в организме могут происходить даже тогда, когда человек их не ощущает. Решетун подчеркнул, что время появления этих изменений зависит от множества факторов, учесть которые полностью невозможно.
Специалист также отметил, что красное вино, которое часто воспринимается как полезное, на самом деле может нанести вред здоровью. Решетун пояснил, что положительные эффекты от содержащихся в вине полезных веществ полностью нивелируются вредным воздействием этилового спирта.
