Эндокринолог назвала популярные продукты, которые мешают похудеть

09 октября 2026, 12:53

Врач предупредила о высокой калорийности смузи, хлебцев и протеиновых батончиков

Фото: istockphoto / YelenaYemchuk

Продукты, которые принято считать полезными, могут оказаться довольно калорийными и мешать снижению веса. В частности, смузи по энергетической ценности иногда не уступают полноценному приёму пищи. Об этом в беседе с RT предупредила врач-эндокринолог медицинской компании «СберЗдоровье» Виктория Садовская.





По словам специалиста, овощные чипсы тоже не всегда становятся удачной заменой привычным снекам. Например, свекольные чипсы могут содержать много калорий из-за высокого содержания крахмала в исходном продукте. При этом такой перекус ненадолго утоляет голод, поэтому человек рискует съесть больше запланированного.



Врач также посоветовала обращать внимание на состав сухофруктов. Некоторые производители обрабатывают их сахарным сиропом, чтобы сделать слаще.



Калорийными могут быть и сушёные нут и бобы, которые многие выбирают вместо картофельных чипсов. Особенно это касается снеков, приготовленных с добавлением масла. Домашнее приготовление позволяет контролировать состав, однако размер порции всё равно имеет значение.



Осторожнее стоит относиться и к протеиновым батончикам и вафлям, которые покупают для увеличения количества белка в рационе и в качестве замены сладостям.



«Например, если показатель рассчитан на 100 г продукта, а сам батончик весит 25 г, фактически он содержит примерно в четыре раза меньше белка. Кроме того, в таких продуктах жира и сахара может быть даже больше, чем в обычных сладостях», — разъяснила Садовская.