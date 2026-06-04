«Раннее пробуждение»: Россиянам раскрыли коварное свойство настоящей депрессии

04 июня 2026, 11:38

Психиатр Алексеева назвала раннее пробуждение симптомом депрессии

Фото: Istock/Dima Berlin

Психиатр Марина Алексеева сообщила, что раннее пробуждение может указывать на депрессивное состояние. Кроме того, о расстройстве говорят потеря аппетита и снижение концентрации.





В беседе с NEWS.ru эксперт пояснила: депрессия не ограничивается грустью. У человека возникают раздражительность, апатия, упадок сил, нарушения сна, тревога, чувство вины. Состояние влияет и на тело: появляются бессонница или постоянная сонливость, меняются аппетит, вес, уровень энергии.



Алексеева добавила, что при депрессии человек утрачивает способность радоваться общению, еде, хобби, работе. Он действует механически, без эмоций. Жизнь кажется серой и безрадостной.



«Диагноз нельзя ставить по одному признаку или внешнему виду. Но если состояние сохраняется неделями, мешает работе, отношениям и обычной жизни, консультация специалиста необходима. Особенно важно не игнорировать слова о бессмысленности жизни, ощущении безнадежности, желании исчезнуть или причинить себе вред», — подчеркнула психиатр.