Около сотни россиян застряли в Турции

29 сентября 2025, 18:44

Mash: около сотни россиян уже шесть часов не могут вылететь из Турции в Минводы

Фото: istockphoto/Dushlik

Около сотни российских туристов уже шесть часов не могут вылететь из турецкого Бодрума в Минеральные Воды.