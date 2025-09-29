Около сотни россиян застряли в Турции
Около сотни российских туристов уже шесть часов не могут вылететь из турецкого Бодрума в Минеральные Воды.
Как пишет телеграм-канал Mash, рейс Red Wings, запланированный на 13:00, так и не отправился. Спустя четыре часа пассажирам выдали по бутылке воды, но причин задержки не сообщили. Туроператоры бессильны — в Red Wings не поднимают трубку.
Сотрудники аэропорта Бодрума тоже не могут помочь, на онлайн-табло видно ориентировочное время вылета — 21:00. Пассажиров информировали о проверке самолёта, однако у борта никого нет.
