«Это был ад»: Натали впервые раскрыла тайну самоубийства мужа и подробности их личной жизни

Певица Натали (Фото: РИА Новости/Станислав Жданов)
Певица Натали впервые дала откровенное интервью спустя год после трагической утраты мужа Александра Рудина. В программе «Секрет на миллион» на канале НТВ она рассказала Лере Кудрявцевой о подробностях, которые до сих пор оставались неизвестными.
Знакомство с будущим супругом
Натали и Александр встретились в 1990 году на рок-фестивале. Артистка призналась, что всегда мечтала о таком муже и сразу поняла, что Рудин — это её судьба.
Пара поженилась 24 августа 1991 года: Натали было 17 лет, а Александру — 21. Из-за несовершеннолетия певицы их могли расписать только в случае беременности. Как сообщали СМИ, им удалось обойти это ограничение благодаря хитрости: одна из подруг сделала поддельную справку о беременности Натали.
Поклонники считали Натали и Александра Рудина идеальной парой, однако уже в начале их совместной жизни супруги столкнулись с тяжелыми утратами: обе беременности Натали закончились выкидышами. Выбраться из этого состояния ей помогла любовь и поддержка мужа. После этого пара на протяжении десяти лет пыталась завести ребенка.
В итоге Александр и Натали воспитывали троих сыновей: Арсения, Анатолия и Евгения.
Самоубийство мужа
Певица Натали и ее супруг Александр Рудин (Фото: кадр из эфира телеканала НТВ)
Артистка подтвердила, что Александр, с которым она прожила более 30 лет и родила троих детей, покончил с собой летом 2023 года. Он долгое время боролся с последствиями COVID-19, что негативно отразилось на его психическом состоянии. Натали призналась, что никогда не предполагала, что ей придётся хоронить любимого человека.
«Это был ад при жизни», — поделилась певица в интервью.
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По словам Натали, её муж был не только спутником жизни, но и продюсером, а также верным другом. То, что супруг решил свести счеты с жизнью, стало для нее ударом.
«Это то, чем я сейчас живу, но я готова рассказать все, как было. Я никогда не видела смерть так близко. Он лежит вот так... Ни одной кровиночки», — поделилась певица, утирая слезы.
Прежде Натали отказывалась от интервью и старалась не говорить о покойном муже. Она перестала ездить на гастроли и признавалась, что ей легче переносить утрату среди людей: в метро, магазинах, на улице.
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