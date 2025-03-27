На территории «Сириус» состоится юбилейная Всероссийская неделя охраны труда

Фото: istockphoto / metamorworks
С 15 по 18 сентября 2025 года в Университете «Сириус» на федеральной территории «Сириус» состоится юбилейная X Всероссийская неделя охраны труда (ВНОТ). Организатором мероприятия выступает Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации, а оператором — Фонд Росконгресс. Возглавляет Оргкомитет ВНОТ заместитель Председателя Правительства России Татьяна Голикова.
С момента своего основания ВНОТ стал основным форумом страны по вопросам социальной защиты, охраны труда и промышленной безопасности. В юбилейном году мероприятие обещает собрать около 10 тысяч участников.
В работе Оргкомитета также примут участие такие важные фигуры, как советник Президента России Антон Кобяков, глава Минтруда России Антон Котяков, руководитель ФМБА Вероника Скворцова, президент РСПП Александр Шохин, а также представители федеральных и региональных властей и крупных компаний, таких как Ростех, Росатом, Газпром, ФНПР и РСПП.
Основной стратегической темой деловой программы ВНОТ — 2025 станет «Народосбережение — основа устойчивого развития». В рамках форума состоится заседание Консультативного Совета по трудовым и социальным вопросам стран СНГ.
В поддержку малого и среднего бизнеса в рамках ВНОТ — 2025 будет организован специальный трек деловой программы, а также пройдут традиционные мероприятия, такие как Молодёжный день с участием кадровых специалистов крупнейших предприятий, а также конкурсы по охране труда и профессиональному мастерству в сфере социального обслуживания. Мероприятия-спутники будут организованы в Санкт-Петербурге в апреле и в Красноярске в июне 2025 года.
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В работе Оргкомитета также примут участие такие важные фигуры, как советник Президента России Антон Кобяков, глава Минтруда России Антон Котяков, руководитель ФМБА Вероника Скворцова, президент РСПП Александр Шохин, а также представители федеральных и региональных властей и крупных компаний, таких как Ростех, Росатом, Газпром, ФНПР и РСПП.
Основной стратегической темой деловой программы ВНОТ — 2025 станет «Народосбережение — основа устойчивого развития». В рамках форума состоится заседание Консультативного Совета по трудовым и социальным вопросам стран СНГ.
В поддержку малого и среднего бизнеса в рамках ВНОТ — 2025 будет организован специальный трек деловой программы, а также пройдут традиционные мероприятия, такие как Молодёжный день с участием кадровых специалистов крупнейших предприятий, а также конкурсы по охране труда и профессиональному мастерству в сфере социального обслуживания. Мероприятия-спутники будут организованы в Санкт-Петербурге в апреле и в Красноярске в июне 2025 года.
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Дайана Хусинова