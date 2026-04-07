Вторая волна половодья накрыла Центральную Россию
В Центральной России в этом году синоптики зафиксировали две волны половодья. В настоящий момент наблюдается вторая из них, сообщила ТАСС ведущий сотрудник Гидрометцентра России Марина Макарова.
По словам эксперта, сильнейший этап половодья длится несколько дней. Однако другие регионы России также оказались под властью стихии.
В ПФО выросло число неблагоприятных явлений на водных объектах, заявила Макарова. Кроме того, в ближайшее время начнется пик таяния снега на территории УФО и Дальнего Востока, поэтому этим регионам стоит приготовиться.
Ранее мощный паводок обрушился на Дагестан. В связи с чрезвычайной ситуацией президент РФ Владимир Путин поручил собрать совещание.
