Путин запретил фильмы без традиционных ценностей

01 августа 2025, 00:03

Новый закон обязывает блокировать запрещённый контент в течение суток

Владимир Путин (Фото: www.kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин подписал закон, запрещающий распространение фильмов и контента, дискредитирующих традиционные духовно-нравственные ценности, с требованием к соцсетям и стриминговым платформам блокировать такой материал в течение 24 суток.