Путин запретил фильмы без традиционных ценностей
Президент России Владимир Путин подписал закон, запрещающий распространение фильмов и контента, дискредитирующих традиционные духовно-нравственные ценности, с требованием к соцсетям и стриминговым платформам блокировать такой материал в течение 24 суток.
Согласно документу, опубликованному на портале pravo.gov.ru, операторы аудиовизуальных сервисов и социальных сетей обязаны предотвращать распространение произведений, противоречащих традиционным ценностям России.
При получении предписания Роскомнадзора они должны в течение 24 часов прекратить трансляцию контента, если Министерство культуры отказало в прокатном удостоверении, отозвало его или выявило признаки дискредитации ценностей. Закон также распространяется на владельцев соцсетей-страниц с аудиторией свыше 500 тыс. пользователей в сутки — их материалы теперь подлежат проверке на соответствие нормам.
Наличие дискредитирующих элементов станет основанием для отказа в выдаче прокатных удостоверений. Эксперты отмечают, что закон усилит контроль над культурной повесткой и защитит историко-культурные ориентиры страны от деструктивного влияния.
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