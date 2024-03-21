ВЦИОМ: 83% россиян считают, что выборы президента прошли честно

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Специалисты ВЦИОМ проводили опрос посредством звонков избирателям. Было учтено мнение 1600 совершеннолетних респондентов.
Напомним, выборы президента России впервые в истории страны проходили три дня. По результатам голосования, победу одержал кандидат в президенты и действующий лидер страны Владимир Путин.
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