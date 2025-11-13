WhatsApp* пугает россиян блокировкой и предлагает добавить почту в аккаунт
WhatsApp* начал массово предлагать российским пользователям добавить адрес электронной почты в аккаунт как третий способ входа и восстановления доступа. Про это утверждает корреспондент РИА Новости.
По словам опрошенных, при попытке войти в мессенджер появляется предупреждение: «Не рискуйте попасть под блокировку. В случае нарушений передачи SMS убедитесь, что вы все равно можете выполнить вход». Далее предлагается перейти в настройки конфиденциальности для добавления e-mail.
Сообщения о введении третьего способа аутентификации начали появляться в начале ноября, а сейчас рассылка стала массовой. Уведомления сопровождаются оранжевым значком с восклицательным знаком и акцентом на якобы риске блокировки.
Сам WhatsApp* объясняет, что привязка почтового адреса даёт дополнительный уровень безопасности и позволяет восстановить учётную запись без SMS или телефонного звонка.
