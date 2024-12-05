WTA обязала украинскую теннисистку сменить форму из-за помощи ВСУ

Фото: iStock/Liudmila Chernetska
Организаторы турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) потребовали от украинки Александры Олейниковой сменить форму из-за указанной на ней рекламы сайта, на котором осуществляется сбор средств в поддержку ВСУ.
Как передаёт РИА Новости, инцидент произошёл во время турнира в Флорианополисе (Бразилия): Олейникова играла против россиянки Алевтины Ибрагимовой и победила со счётом 6:4, 6:0.
На форме украинской теннисистки была представлена реклама сайта для сбора средств на закупку дронов для ВСУ. Ресурс пронизан антироссийской пропагандой и видеозаписями поражений дронами различных объектов. Олейникова утверждает, что закупаемые дроны не являются «оружием».
Украинка добавила, что не согласна с решением WTA.
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На форме украинской теннисистки была представлена реклама сайта для сбора средств на закупку дронов для ВСУ. Ресурс пронизан антироссийской пропагандой и видеозаписями поражений дронами различных объектов. Олейникова утверждает, что закупаемые дроны не являются «оружием».
«Более того, мы не являемся благотворительной организацией, сам сайт является моей личной собственностью», - написала Олейникова в Instagram*.
Украинка добавила, что не согласна с решением WTA.
Ранее бывший футболист ЦСКА Владимир Пономарев осудил игру защитника «Спартака» Срджана Бабича. По его словам, в игре сербского спортсмена «нет ни капли элегантности».
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
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Анастасия Ларина