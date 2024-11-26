Андрей Монкур, проданный бабушкой на органы, увидел близких на шоу «Малахов»: что показал ДНК-тест и какие тайны приемной семьи вскрылись

Андрей Монкур (Фото: кадр из программы «Малахов»)
Андрей Монкур, которого в детстве родная бабушка пыталась продать на органы, был усыновлен семьей из Шотландии и долгое время не знал о существовании своих близких родственников. Однако в студии программы «Малахов» мужчина смог впервые увидеть своих родных. Удалось ли Андрею узнать о своем биологическом отце и какие отношения у него сложились с приёмной семьей расскажет «Радио 1».
Бабушка продала внука на органы
В начале 2000-х годов в Рязани разразилась настоящая криминальная драма. Бабушка Нина Ткачева решила продать своего пятилетнего внука на органы. К счастью, местные правоохранители узнали о ее намерениях благодаря информатору и подослали подставного покупателя.
Андрей жил с бабушкой, дядей и его супругой. Взрослые работали на Центральном рынке и едва сводили концы с концами. Нина Ткачева была уверена, что за 90 тысяч долларов сможет начать новую жизнь: приобрести машину, квартиру и оставить работу на рынке. По городу пошли слухи, что на преступление Ткачеву вынудила собственная дочь Светлана, которая сначала рожала, а потом бросала детей.
Бабушка понимала, что мальчику сделают смертельную инъекцию, а затем извлекут органы для последующей продажи на черном рынке в Европе. Тем не менее, это не остановило женщину, и она начала искать покупателей. При попытке передачи денег «покупателю» Нину Ткачеву задержали. Ребенка впоследствии усыновила заботливая семья, и он вырос за границей.
Андрей Монкур впервые увиделся с родными
В сентября этого года за кулисами студии «Малахов» Светлана Ткачева впервые увидела сына. Женщина утверждает, что планировала оставить Андрея бабушке всего на пару месяцев – ее возлюбленный был бандитом, и им нужно было срочно уехать из города. По ее словам, она хотела защитить сына и не знала о намерениях своей матери Нины. Ткачева уверяет, что после происшествия пыталась найти ребенка, но ей сказали, что он погиб в аварии, когда его забирала в Шотландию приемная семья.
«Прости меня, пожалуйста, я не знала, что ты живой. У меня была совсем другая информация. Я тебя искала, правда... Мне сказали, что он попал в аварию, когда ехал сюда», — сказала Светлана Ткачева своему сыну.
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Позже о существовании брата от редакции шоу «Малахов» узнали родные сестры Андрея – Мария Садаева и Анастасия Дрынова. Андрей принял сестер радостно, в отличие от матери. Заметив девочек, Светлана заявила, что видит их впервые. Она продолжала утверждать, что у нее единственный сын Андрей, но слова родственников и бывшего мужа, а также свидетельства о рождении подтверждали обратное. Однако вскоре выяснилось, что у Андрея есть и другие родные.
Сестра Андрея Татьяна Черенкова (Фото: кадр из программы «Малахов»)
Андрей Монкур встретился с сестрой на шоу «Малахов»
Сестра Андрея Татьяна Черенкова рассказала, что разыскивала его на протяжении 20 лет и, увидев его в программе, сразу же решила встретиться. Судьба Татьяны оказалась менее удачной — с раннего детства она жила с бабушкой и дедушкой, которые почти не обращали на нее внимания. Девочка часто ночевала в холодных подъездах зимой и страдала от голода. После смерти дедушки, когда ей исполнилось 14, Татьяна была помещена в квартиру за сто километров от Рязани, где осталась одна.
«Бывали моменты, когда я ходила по соседям и просила хлеб, сахар, молоко — грубо говоря, попрошайничала. А потом приезжал папа и бил меня», — делится воспоминаниями девушка. Оказалось, что всего в семье было семеро детей.
Кем оказался предполагаемый отец Андрея
Редакция шоу выяснила, что предполагаемым отцом Андрея может быть некий Виктор Пчелкин. Мужчина сообщил, что был связан с криминалом и имеет несколько судимостей. По его словам, со Светланой Ткачевой его связывали романтические отношения, которые на время были прерваны, а потом возобновились вновь.
«Развелись, потому что я находился в колонии, она гуляла, появлялись дети от любовников. Когда я вернулся, она забеременела, сказала, что от меня. <…> Потом я был осужден на четыре года. Когда освободился, поехал искать Андрея. Тогда узнал, что его пытались продать. Если бы ребенок был записан на меня, он бы рос у моих родителей. Но тогда Светлана заявила, что он не мой сын на самом деле и не вписала меня в свидетельство», — рассказал Пчелкин.
Однако Татьяна Черенкова в искренность слов отца не поверила и поделилась жуткими воспоминаниями из детства.
«Он бил меня, когда мне было 9 лет. Бабушка с дедушкой знали, никто никуда не жаловался. Он пристегивал меня к батарее, отбирал деньги, которая давала бабушка», — рассказала дочь Пчелкина.
Результаты теста ДНК
Специалист центра ДНК Снежана Королева в эфире программы «Малахов» огласила результаты ДНК-экспертизы. Между Пчелкиным и Черенковой вероятность родственных связей составила 99,9 %. Тогда как биоматериал Пчелкина и Андрея Монкура не совпал совсем. Оказалось, что биологическим отцом Андрея является совсем другой мужчина.
Отношения Андрея Монкур с приемными родителями
Приемный отец Андрея Шон Монкур (Фото: кадр из программы «Малахов»)
После оглашения результатов экспертизы Андрей обрадовался тому, что Пчелкин не является его отцом.
«Я вздохнул с облегчением, что он не мой отец», — заявил Андрей.
Он также выразил большую благодарность своим приемным родителям.
«У меня было лучшее детство, чем было бы в России. В каждой семье есть что-то хорошее или плохое. Может я бы и хотел, чтобы что-то изменилось. Но мы не выбираем родителей. Да, я рад, что я там, где я сейчас», — подытожил Монкур.
Приемный отец Андрея приехал на шоу
Оказалось, что с приемными родителями Андрей не поддерживает отношения на протяжении нескольких лет.
«Приемный отец развелся с матерью. Происходит много всего. В какой-то момент я сказал, что поеду в Россию. Им не понравилось это. Я так решил и это мое дело», — объяснил Монкур причины разногласий в семье.Приемный отец Андрея Шон Монкур сообщил, что у сына была семья в Германии и сейчас там находится его ребенок.
«Я не думаю, что он может работать дальше и поддерживать свою семью из Москвы. У него есть ребенок в Германии и за этого ребёнка нужно платить. Он не сможет», — отметил Шон.
Он также уверен, что Андрей вырос избалованным, так как ему во всем потакали.
«Мы его разбаловали, все делалось так, как хотел он», — заявил Шон.
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Как Андрей Монкур намерен жить дальше
Ведущий шоу Андрей Малахов задал приемному отцу Монкура вопрос о том, намерен ли он завещать приемному сыну свое имущество.
«У меня есть сын от первого брака, трое сыновей от второго брака и один усыновленный сын. И я всех их люблю. И он просто не особенный, он такой же, как и все остальные, у меня пять сыновей», — ответил Шон, намекая на то, что поделит наследство поровну между детьми.
Андрей, в свою очередь, заявил, что намерен остаться в Москве.
«Моя дальнейшая жизнь – это тяжелый труд, с его помощью я смогу что-то достичь и остаться здесь в Москве. Я приглашаю свою жену и люблю своего сына. Я все в нем люблю, но он переехал в другой город с матерью. Есть телефоны, поезда. Мы встретимся, но я хочу жить своей жизнью. Материально я помогаю», — заявил Андрей.
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