Андрей Монкур, проданный бабушкой на органы, увидел близких на шоу «Малахов»: что показал ДНК-тест и какие тайны приемной семьи вскрылись

Андрей Монкур, которого в детстве родная бабушка пыталась продать на органы, был усыновлен семьей из Шотландии и долгое время не знал о существовании своих близких родственников. Однако в студии программы «Малахов» мужчина смог впервые увидеть своих родных. Удалось ли Андрею узнать о своем биологическом отце и какие отношения у него сложились с приёмной семьей расскажет «Радио 1».