Геннадию Хазанову может грозить арест или штраф за нападение на журналистов

15 октября 2025, 12:48

Геннадий Хазанов (Фото: РИА Новости/Анастасия Петрова)

Народному артисту РСФСР Геннадию Хазанову, набросившемуся с кулаками на журналистов, может грозить административная ответственность за мелкое хулиганство. Об этом изданию «Абзац» рассказал адвокат Андрей Князев.





По словам юриста, если у пострадавших представителей СМИ останутся следы ударов или будет зафиксировано повреждение техники, артисту может грозить штраф или арест сроком до 15 суток.



Адвокат отметил, что видеозапись инцидента может стать основным доказательством.





«Побои – это два и более ударов, обвинить в этом Хазанова, скорее всего, не получится. В теории может быть мелкое хулиганство: даже если от корреспондента была провокация, публичный человек должен уметь держать себя в руках. Если вина будет доказана, Хазанову может грозить административное наказание – 15 суток ареста или штраф до 3 тысяч рублей», — пояснил Князев.