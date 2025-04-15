«Я монархист»: Больная любовь Николая Гумилёва к Ахматовой, измены и женитьба на любовнице. Почему поэт ушел из жизни так рано?

Николай Гумилёв (Фото: скриншот д/ф «Не прикован я к нашему веку…» Николай Гумилёв ТК Культура)
Николай Степанович Гумилёв, поэт Серебряного века, знаменит не только своими литературными трудами, но и тем, что долгое время состоял в браке с легендарной поэтессой Анной Ахматовой и был отцом её единственного ребёнка. В честь 139-летия со дня рождения драматурга «Радио 1» рассказывает о его биографии и интересных фактах личной жизни.
Ранние годы
Николай Гумилёв появился на свет 15 апреля 1886 года в Кронштадте и стал третьим ребенком в семье. Отец Николая Гумилёва служил врачом на флоте, а мать происходила из знатного рода, что впоследствии повлияло на формирование культурных ценностей детей.
Основные годы детства будущего поэта прошли в Царском Селе, позже семья переехала в Тифлис, где вдохновленный пейзажами поэт напишет свои первые стихи. В 1902 году одно из его произведений было опубликовано в местной газете и стало важным шагом на пути к его литературной карьере.
После трех лет жизни на юге семья вернулась в Петербург, где Николай продолжил учёбу в гимназии. Успеваемость юного поэта оставляла желать лучшего, и вскоре он оказался на грани исключения. К счастью, директор гимназии, поэт Иннокентий Анненский, заметил талант юного Гумилёва и заступился за него, указав на то, что его поэтические способности перекрывают недостатки в учёбе.
Николай Гумилёв (Фото: скриншот т/п «Живая история. Николай Гумилёв против диктатуры» Пятый канал)
Позже будет обучение во французской Сорбонне и на историко-филологическом факультете в Петербургском университете. Последний поэт не сможет закончить по причине начала Первой мировой войны.
В начале августа 1914 года Николай Гумилёв записался добровольцем в армию и участвовал во вторжении в Восточную Пруссию, разведывательных разъездах и боях на Волыни. Заслуги Гумилёва перед армией были отмечены несколькими наградами: он стал кавалером двух Георгиевских крестов и был удостоен ордена Святого Станислава III степени, который не успел получить при жизни.
Творчество
Стихи Николая Гумилёва стали важной частью русской литературы начала XX века. Он стремился исследовать новые горизонты как в физическом, так и в духовном плане, что отражалось в его смелых и честных строках.
Гумилёв, будучи под влиянием символизма, стремился к ясности и конкретности выражения мыслей, что привело к созданию акмеизма. Это течение акцентировало внимание на точности языка и образности, делая его стихи выразительными.
Сегодня творчество Гумилёва признано вершиной русской поэзии Серебряного века. Его строгий стиль и чистота формы отражают уважение к традициям и наследию великих предшественников.
Личная жизнь
Анна Ахматова (Фото: скриншот д/ф «Не прикован я к нашему веку…» Николай Гумилёв ТК Культура)
Еще в годы учебы в Царскосельской гимназии Гумилёв познакомился с Анной Ахматовой. Это была любовь с первого взгляда, только поэтесса не отвечала взаимностью, для нее он был не больше чем друг.
Николаю тогда было 17 лет, а Анне и того меньше — 14. Несмотря на юный возраст, любовные страсти буквально бурлили вокруг пары. Гумилёв писал и публиковал стихи, выражая в них любовь к избраннице. Ахматова же была увлечена Владимиром Голенищевым-Кутузовым, что тоже отразилось в ее раннем творчестве.
Жизнь после гимназии их ненадолго разводила. Перед отъездом в Париж Гумилёв сделал Ахматовой предложение о замужестве и тут же получил отказ.
Дальнейшее общение начала Анна, заскучав в Крыму, она написала письмо в Сорбонну Николаю со словами, что ей одиноко. Гумилев немедля приехал к возлюбленной и во второй раз предложил стать его женой. Но и на этот раз Ахматова отказала. Чувственный поэт едва не свел счеты с жизнью, к счастью, попытка не удалась.
Было и третье предложение, сделанное в письме к поэтессе, и она по-прежнему осталась непреклонной. Спасаться от мыслей об уходе из этого мира поэт поехал в Египет, где в полной мере осознал ценность жизни.
Николай Гумилев и Анна Ахматова с сыном Львом (Фото: скриншот д/ф «Гении и злодеи. Николай Гумилёв» ТК Культура)
По возвращению в Россию Гумилев снова возобновил общение с Ахматовой, и к всеобщему удивлению вскоре пара объявила о помолвке и в 1910 году поженилась. С первых месяцев совместной жизни этот брак не был счастливым, они были слишком разными. Родившийся в 1912 году сын Лев положение в семье не изменил.
Кроме того, в этом союзе было множество измен с обоих сторон. В современном мире такие отношения между мужем и женой назвали бы открытым браком, но это была царская Россия. За время первой мировой войны поэтесса успела влюбиться в востоковеда и литератора Владимира Шилейко и захотела стать его женой. Муж препятствовать не стал, и в 1918 году Ахматова и Гумилев развелись.
После Николай Гумилёв в отместку Анне женился на одной из своих любовниц, писательнице Анне Энгельгардт. В августе 1918 года они стали мужем и женой, а в 1919 году у них родилась дочь Елена.
Инакомыслие поэта обернулось казнью
Николай Гумилёв, выходец из дворянской семьи, тяжело переживал обстановку новой России. Еще вчера свергли царя, страну разрывала гражданская война, а новая политика мало кому была понятна. Он был востребованным поэтом, но не без антибольшевистских высказываний.
В начале 1921 года поэт уже открыто заявлял о своей монархической приверженности. Друзья советовали ему быть политически тише, но Гумилёв стоял на своем и продолжал поддерживать сторону заговорщиков против большевиков.
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3 августа 1921 года Гумилёва арестовали, обвинив в составлении контрреволюционных прокламаций и участии в заговоре Таганцева. Процесс по делу «Петроградской боевой организации В. Н. Таганцева» стал одним из первых в Советском Союзе, когда к смертной казни были приговорены представители интеллигенции (арестовано 448 человек, из них 96 были казнены).
Дело Гумилёва было полностью сфабриковано, как и многие другие дела того времени. Большевистский режим таким путем пытался убрать всех инакомыслящих и не поддерживающих становление новой власти. 26 августа 1921 года великий поэт был расстрелян на Ржевском артиллерийском полигоне. Место захоронения до сих пор остается неизвестным.
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