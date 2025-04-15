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«Я монархист»: Больная любовь Николая Гумилёва к Ахматовой, измены и женитьба на любовнице. Почему поэт ушел из жизни так рано?

Николай Гумилёв (Фото: скриншот д/ф «Не прикован я к нашему веку…» Николай Гумилёв ТК Культура)

Николай Гумилёв (Фото: скриншот д/ф «Не прикован я к нашему веку…» Николай Гумилёв ТК Культура)

Николай Степанович Гумилёв, поэт Серебряного века, знаменит не только своими литературными трудами, но и тем, что долгое время состоял в браке с легендарной поэтессой Анной Ахматовой и был отцом её единственного ребёнка. В честь 139-летия со дня рождения драматурга «Радио 1» рассказывает о его биографии и интересных фактах личной жизни.

Ранние годы


Николай Гумилёв появился на свет 15 апреля 1886 года в Кронштадте и стал третьим ребенком в семье. Отец Николая Гумилёва служил врачом на флоте, а мать происходила из знатного рода, что впоследствии повлияло на формирование культурных ценностей детей.

Основные годы детства будущего поэта прошли в Царском Селе, позже семья переехала в Тифлис, где вдохновленный пейзажами поэт напишет свои первые стихи. В 1902 году одно из его произведений было опубликовано в местной газете и стало важным шагом на пути к его литературной карьере.

После трех лет жизни на юге семья вернулась в Петербург, где Николай продолжил учёбу в гимназии. Успеваемость юного поэта оставляла желать лучшего, и вскоре он оказался на грани исключения. К счастью, директор гимназии, поэт Иннокентий Анненский, заметил талант юного Гумилёва и заступился за него, указав на то, что его поэтические способности перекрывают недостатки в учёбе.

Николай Гумилёв (Фото: скриншот т/п «Живая история. Николай Гумилёв против диктатуры» Пятый канал)

Позже будет обучение во французской Сорбонне и на историко-филологическом факультете в Петербургском университете. Последний поэт не сможет закончить по причине начала Первой мировой войны.

В начале августа 1914 года Николай Гумилёв записался добровольцем в армию и участвовал во вторжении в Восточную Пруссию, разведывательных разъездах и боях на Волыни. Заслуги Гумилёва перед армией были отмечены несколькими наградами: он стал кавалером двух Георгиевских крестов и был удостоен ордена Святого Станислава III степени, который не успел получить при жизни.

Творчество


Стихи Николая Гумилёва стали важной частью русской литературы начала XX века. Он стремился исследовать новые горизонты как в физическом, так и в духовном плане, что отражалось в его смелых и честных строках.

Гумилёв, будучи под влиянием символизма, стремился к ясности и конкретности выражения мыслей, что привело к созданию акмеизма. Это течение акцентировало внимание на точности языка и образности, делая его стихи выразительными.

Сегодня творчество Гумилёва признано вершиной русской поэзии Серебряного века. Его строгий стиль и чистота формы отражают уважение к традициям и наследию великих предшественников.

Личная жизнь


Анна Ахматова (Фото: скриншот д/ф «Не прикован я к нашему веку…» Николай Гумилёв ТК Культура)

Еще в годы учебы в Царскосельской гимназии Гумилёв познакомился с Анной Ахматовой. Это была любовь с первого взгляда, только поэтесса не отвечала взаимностью, для нее он был не больше чем друг.

Николаю тогда было 17 лет, а Анне и того меньше — 14. Несмотря на юный возраст, любовные страсти буквально бурлили вокруг пары. Гумилёв писал и публиковал стихи, выражая в них любовь к избраннице. Ахматова же была увлечена Владимиром Голенищевым-Кутузовым, что тоже отразилось в ее раннем творчестве.

Жизнь после гимназии их ненадолго разводила. Перед отъездом в Париж Гумилёв сделал Ахматовой предложение о замужестве и тут же получил отказ.

Дальнейшее общение начала Анна, заскучав в Крыму, она написала письмо в Сорбонну Николаю со словами, что ей одиноко. Гумилев немедля приехал к возлюбленной и во второй раз предложил стать его женой. Но и на этот раз Ахматова отказала. Чувственный поэт едва не свел счеты с жизнью, к счастью, попытка не удалась.

Было и третье предложение, сделанное в письме к поэтессе, и она по-прежнему осталась непреклонной. Спасаться от мыслей об уходе из этого мира поэт поехал в Египет, где в полной мере осознал ценность жизни.

Николай Гумилев и Анна Ахматова с сыном Львом (Фото: скриншот д/ф «Гении и злодеи. Николай Гумилёв» ТК Культура)

По возвращению в Россию Гумилев снова возобновил общение с Ахматовой, и к всеобщему удивлению вскоре пара объявила о помолвке и в 1910 году поженилась. С первых месяцев совместной жизни этот брак не был счастливым, они были слишком разными. Родившийся в 1912 году сын Лев положение в семье не изменил.

Кроме того, в этом союзе было множество измен с обоих сторон. В современном мире такие отношения между мужем и женой назвали бы открытым браком, но это была царская Россия. За время первой мировой войны поэтесса успела влюбиться в востоковеда и литератора Владимира Шилейко и захотела стать его женой. Муж препятствовать не стал, и в 1918 году Ахматова и Гумилев развелись.

После Николай Гумилёв в отместку Анне женился на одной из своих любовниц, писательнице Анне Энгельгардт. В августе 1918 года они стали мужем и женой, а в 1919 году у них родилась дочь Елена.

Инакомыслие поэта обернулось казнью


Николай Гумилёв, выходец из дворянской семьи, тяжело переживал обстановку новой России. Еще вчера свергли царя, страну разрывала гражданская война, а новая политика мало кому была понятна. Он был востребованным поэтом, но не без антибольшевистских высказываний.

В начале 1921 года поэт уже открыто заявлял о своей монархической приверженности. Друзья советовали ему быть политически тише, но Гумилёв стоял на своем и продолжал поддерживать сторону заговорщиков против большевиков.

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3 августа 1921 года Гумилёва арестовали, обвинив в составлении контрреволюционных прокламаций и участии в заговоре Таганцева. Процесс по делу «Петроградской боевой организации В. Н. Таганцева» стал одним из первых в Советском Союзе, когда к смертной казни были приговорены представители интеллигенции (арестовано 448 человек, из них 96 были казнены).

Дело Гумилёва было полностью сфабриковано, как и многие другие дела того времени. Большевистский режим таким путем пытался убрать всех инакомыслящих и не поддерживающих становление новой власти. 26 августа 1921 года великий поэт был расстрелян на Ржевском артиллерийском полигоне. Место захоронения до сих пор остается неизвестным.

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У бывшего инспектора столичной ДПС хотят изъять пять квартир в Дубае
15 апреля 2025, 18:28

Фото: istockphoto/Maksim Mikhailov

Генеральная прокуратура РФ направила в компетентные органы Объединённых Арабских Эмиратов запрос об изъятии в пользу российского государства пяти квартир в Дубае. Их общая стоимость составляет не менее 65 миллионов рублей, а принадлежит недвижимость бывшему инспектору ДПС из Москвы.
Об этом рассказал глава надзорного ведомства Игорь Краснов во время встречи с президентом управления по вопросам подотчетности ОАЭ Хумейдом Обайдом Абушибсом, проходившей в Абу-Даби, передаёт корреспондент РИА Новости. В ходе общения он делился опытом конфискации в доход государства имущества, законность источников приобретения которого не подтверждена.

«Один из таких исков нами предъявлен к бывшему российскому полицейскому, владеющему в Дубае пятью квартирами стоимостью свыше трех миллионов дирхам», — сказал Краснов.

По словам Генпрокурора РФ, в январе 2025 года в компетентные органы Эмиратов направлены соответствующие документы для исполнения данного судебного решения.

«Пользуясь случаем, хотел бы попросить вас, уважаемый господин Абушибс, по возможности взять рассмотрение данного запроса на контроль», — добавил глава российского надзорного ведомства.

Лефортовский районный суд города Москвы в декабре 2022 года удовлетворил иск Генпрокуратуры об обращении в доход государства имущества и денежных средств почти на 180 миллионов рублей, принадлежащих бывшему инспектору московской ГАИ Сергею Кузнецову.

Установлено, что за время своей службы в дорожно-патрульной службе (ДПС) мужчина вместе со своими родственниками и друзьями приобрёл более 20 объектов недвижимости, в том числе за рубежом, и автомобиль. У Кузнецова нашли более 23,8 тысячи евро и 60 тысяч долларов, деньги хранились в банковских ячейках. При этом сведений о законности источников дохода бывший полицейский не предоставил.

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Daily Mail: У мужчины случился разрыв аневризмы из-за активности при похмелье
15 апреля 2025, 18:22

Фото: iStock/ Thanasak Wongsuk

Врачи не выявили у жителя Китая признаков аневризмы, приняв симптомы за похмелье, и три месяца лечили его от неправильной болезни, сообщила газета Daily Mail со ссылкой на Journal of Medical Case Reports.
Уточнялось, что 33-летний мужчина заметил странные отеки, которые появились у него на лице после употребления алкоголя. Он сразу обратился к медикам. В больнице его обследовали, но сердечных патологий не выявили, посчитав, что причиной стал высокий уровень белка.

Но состояние мужчины ухудшалось, и спустя три месяца он попал в больницу с явными признаками сердечной недостаточности. После обследований выяснилось, что у него случился разрыв аневризмы синуса Вальсальвы. Эта угрожающая жизни болезнь обычно является врожденной, однако медики полагают, что в данном случае ее спровоцировала интенсивная физическая активность во время похмелья.

Дабы устранить последствия разрыва аневризмы, медицинские работники провели операцию. После этого мужчина начал восстанавливаться.

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#мужчина
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Диетолог назвала главную ошибку при выходе из поста к Пасхе
Диетолог Соломатина: главная ошибка при выходе из поста — «обжираловка»
15 апреля 2025, 18:14

Фото: Istock/Anton Skripachev

Специалисты утверждают, что после продолжительного периода поста возвращаться к привычному рациону стоит последовательно.
Врач-диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина в беседе с «Радио 1» назвала самой большой ошибкой выхода из поста — «обжираловку».

«У меня складывается ощущение, что это не радость Светлой Пасхи, а радость тому, что пост закончился, и следует вознаграждение. Тогда возникает вопрос: а ради чего это все было сделано? Зачем нужны были эти муки?» — сказала эксперт.

По ее словам, во время поста укрепляется духовная часть человека, осознанность и самоограничение, а не запрет, потому что рядом поставили «злого полицейского».

«Пост нужно вести осознанно и выходить из него осознанно, не злоупотреблять сразу же ни пищей, ни какими-то утехами. Нужно становиться лучше», — прокомментировала специалист.

Она подчеркнула, что из поста нужно выходить последовательно с точки зрения не только духовности, но и физиологии.

«Тут мы еще тренировали свой желудочно-кишечный тракт, он, получается, немножко обленился. Ему нужна разминка, а не разом. Это как спортсмен, который лежал на диване, а потом резко побежал 20 километров. Нужно поэтапно, чтобы проснулся желудочно-кишечный тракт и снова начал переваривать», — завершил эксперт.

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День Никиты-Водопола 16 апреля: зачем умываться стоялой водой и почему сегодня ничего нельзя давать в долг, народные приметы
15 апреля 2025, 18:01

Фото: iStock/siv220

В народном календаре 16 апреля называют днем Никиты-Водопола. С давних времен именно на этот день приходился пик половодья после таяния снега. Православные верующие сегодня почитают преподобного Никиту Исповедника. О приметах и запретах праздника читайте в материале «Радио 1».

История праздника


Фото: iStock/IB_photo

Преподобный Никита Исповедник, игумен Мидикийского монастыря, родился в Кесарии Вифинской в благочестивой семье. После смерти матери отец постригся в монахи, а ребенка воспитывала бабушка в строгих христианских традициях. С юности Никита служил в церкви и был послушником у отшельника Стефана. По его благословению он направился в Мидикийский монастырь, где через семь лет был рукоположен в пресвитера.

Когда игумен Никита возглавил обитель, он заботился о процветании монастыря и наставлял братию примером строгой жизни. Вскоре слава о монастыре привлекла многих, и число монахов увеличилось до 100 человек.

При императоре Льве Армянине возобновилась ересь иконоборчества, и игуменов, включая Никиту, призвали к признанию еретического патриарха. Никита отказался и был заключен в темницу. Император предложил свободу в обмен на причащение от еретика, и Никита, уступив мольбам заключенных, причастился, но вскоре раскаялся и продолжил обличать ересь. В тюрьме он совершал чудеса, например, освобождал пленников и спасал молитвами потерпевших кораблекрушение.

В 824 году при императоре Михаиле Никита отошел к Господу. Его тело перевезли в Мидикийский монастырь, и от гроба совершались исцеления. Никита был погребен в гробнице своего наставника, преподобного Никифора.

Приметы дня


  • Туман в этот день предвещал хороший год.
  • Если уровень воды в реках резко упал — к сухому маю.
  • Обилие березового сока в день Никиты-Водопола указывает, что лето будет дождливым.
  • Долгий и глухой гром обещает затяжную непогоду.
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Что можно делать 16 апреля


Фото: iStock/PetanelaART

День Никиты-Водопола символизирует очищение, поэтому многие проводят обряды очищения как в физическом, так и в духовном плане. Это может включать в себя уборку в доме или наведение порядка в мыслях.

У наших предков было принято утром на Водопола совершать ритуал омовения с использованием отстоянной воды. По поверью, это должно было привлечь в жизнь благополучие и материальное изобилие.

В старину женщины готовили ржаные пироги и угощали ими своих близких и соседей. Считалось, что такой пирог в день памяти святого Никиты принесёт в дом благополучие и гармонию.

Что нельзя делать в этот день


16 апреля не рекомендуется сливать воду, которой мыли полы, в канализацию. Следует вынести использованную воду на улицу или оставить её до следующего дня в недоступном месте. Хозяйку, нарушившую правило, ждут финансовые проблемы.

Не стоит давать в долг и выносить из дома ценные предметы, чтобы не потерять удачу.

Обижать домашних животных и птиц — к несчастьям в личной жизни.

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«В тюрьму или психбольницу»: Виталий Милонов высказался о предложении увеличить штрафы для гадалок
Виталий Милонов призвал отправлять гадалок в тюрьму или психбольницу
15 апреля 2025, 17:58

Виталий Милонов (фото: Telegram @govoritmilonov)

Депутат Госдумы призвал сажать гадалок в тюрьму или отправлять их на лечение в психбольницу. Виталий Милонов обсудил инициативу увеличить штрафы для магов, тарологов и экстрасенсов.
«Гадалки делятся на две категории: мошенники и психически больные люди. Первых – в тюрьму. Вторых – на лечение», – заявил парламентарий, слова которого приводит «Москва 24».
Также Милонов отметил, что в случае исключения пропаганды магии с телевидения и из соцсетей, спрос на это исчезнет сам.

Автором инициативыоб увеличении штрафов за оказание эзотерических услуг стал депутат Госдумы Алексей Диденко. Он подчеркнул, что по итогам 2024 года соответствующий рынок достиг двух триллионов рублей, что в 10 раз больше, чем рынок психологической помощи.

В связи с этим, Диденко призвал либо легализовать предоставление эзотерических услуг и описать это как отдельный вид предпринимательской деятельности, либо чётко прописать как уголовное правонарушение.

При этом Диденко подчеркнул, что под запрет попадут только те магические телешоу, которые ставят своей целью втянуть людей в эзотерику и обмануть. Если это снимается для юмора и развлечения, то «пусть будет».

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