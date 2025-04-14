Новые подробности смерти Мэрилин Монро: беременность от Кеннеди и версия о причастности ЦРУ

Мэрилин Монро (фото: кадр из фильма «Займёмся любовью»)
Почти через 60 лет после смерти Мэрилин Монро общественность продолжает обсуждать возможные причины её трагического ухода. Очередная волна интереса поднялась после публикации книги обозревателя Daily Mail Морин Каллахан, в которой раскрываются новые факты об отношениях актрисы с братьями Кеннеди.
Кроме того, новые данные, появившиеся в открытом доступе, подогревают одну из самых скандальных версий — о причастности политической элиты США к её гибели. «Радио 1» расскажет, какие отношения были у Монро с братьями Кеннеди и что известно о ее беременности.
В издании RadarOnline со ссылкой на источники утверждается, что во время президентской кампании Джона Кеннеди актриса была от него беременна. Эта информация, по мнению журналистов, могла стать угрозой для репутации будущего президента и повлиять на исход выборов. Предполагается, что именно этот факт мог сыграть ключевую роль в решении устранить Монро.
Как сообщает Морин Каллахан в своей книге «Не спрашивайте: Кеннеди и женщины, которых они уничтожили», оба брата Кеннеди сначала сблизились с актрисой, а затем отказались от неё. Джон Кеннеди якобы «передал» Мэрилин своему брату Роберту, который впоследствии также прекратил отношения с ней, опасаясь слежки со стороны ЦРУ.
На момент предполагаемой беременности Монро была замужем за драматургом Артуром Миллером. Он догадывался об измене, но считал, что отцом ребёнка был французский актёр Ив Монтан. Мэрилин не опровергала это предположение, однако, по данным из книги, она знала, что на самом деле беременна от Кеннеди.
После того как она рассказала об этом Джону, он отверг её, и актриса приняла решение не рожать ребенка.
Однако Мэрилин продолжала надеяться, что Кеннеди оставит жену ради неё. Однако всё изменилось после её знаменитого выступления на дне рождения президента в 1962 году. Супруга Кеннеди, Жаклин, якобы потребовала, чтобы он выбрал между ней и актрисой. После этого Мэрилин окончательно ушла из жизни Джона Кеннеди. Она оказалась рядом с его братом Робертом.
По информации источников, Монро собиралась публично раскрыть детали своих отношений с братьями Кеннеди, включая факт беременности. Возможно, именно это и стало последним фактором, подтолкнувшим к её устранению. Мэрилин Монро скончалась 4 августа 1962 года в возрасте 36 лет.
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Мэрилин Монро — жертва интриг семьи Кеннеди
В издании RadarOnline со ссылкой на источники утверждается, что во время президентской кампании Джона Кеннеди актриса была от него беременна. Эта информация, по мнению журналистов, могла стать угрозой для репутации будущего президента и повлиять на исход выборов. Предполагается, что именно этот факт мог сыграть ключевую роль в решении устранить Монро.
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Как сообщает Морин Каллахан в своей книге «Не спрашивайте: Кеннеди и женщины, которых они уничтожили», оба брата Кеннеди сначала сблизились с актрисой, а затем отказались от неё. Джон Кеннеди якобы «передал» Мэрилин своему брату Роберту, который впоследствии также прекратил отношения с ней, опасаясь слежки со стороны ЦРУ.
Артур Миллер и Мэрилин Монро: реакция на измену
На момент предполагаемой беременности Монро была замужем за драматургом Артуром Миллером. Он догадывался об измене, но считал, что отцом ребёнка был французский актёр Ив Монтан. Мэрилин не опровергала это предположение, однако, по данным из книги, она знала, что на самом деле беременна от Кеннеди.
Мэрилин Монро (фото: кадр из фильма «Зуд седьмого года»)
После того как она рассказала об этом Джону, он отверг её, и актриса приняла решение не рожать ребенка.
Однако Мэрилин продолжала надеяться, что Кеннеди оставит жену ради неё. Однако всё изменилось после её знаменитого выступления на дне рождения президента в 1962 году. Супруга Кеннеди, Жаклин, якобы потребовала, чтобы он выбрал между ней и актрисой. После этого Мэрилин окончательно ушла из жизни Джона Кеннеди. Она оказалась рядом с его братом Робертом.
Готовилась рассказать правду, но не успела
По информации источников, Монро собиралась публично раскрыть детали своих отношений с братьями Кеннеди, включая факт беременности. Возможно, именно это и стало последним фактором, подтолкнувшим к её устранению. Мэрилин Монро скончалась 4 августа 1962 года в возрасте 36 лет.
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Дайана Хусинова