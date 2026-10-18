Ядовитая змея заползла в жилой дом в российском городе
Жители Набережных Челнов нашли ядовитую змею в своем доме. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.
По словам хозяев, гадюка заползла в погреб и не давала им зайти внутрь, громко шипя. Они предположили, что рептилия выбрала их дом для зимовки. Мужчина все же смог положить змею в ведро и вывезти ее в лес.
В публикации отмечается, что гадюка представляет смертельную опасность для человека: ее яд может вызвать анафилактический шок и даже остановку сердца.
Ранее сообщалось, что в Подмосковье мужчину в лесу укусила ядовитая змея. По пути в больницу он несколько раз терял сознание, его бросало то в жар, то в холод, а нога сильно отекла. Пациента положили в реанимацию. Уже на следующие сутки ему стало существенно лучше, а через неделю его выписали.
Читайте также: