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Ядовитая змея заползла в жилой дом в российском городе

SHOT: гадюка заползла в жилой дом под Набережными Челнами
Фото: iStock/MikeLane45

Жители Набережных Челнов нашли ядовитую змею в своем доме. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.



По словам хозяев, гадюка заползла в погреб и не давала им зайти внутрь, громко шипя. Они предположили, что рептилия выбрала их дом для зимовки. Мужчина все же смог положить змею в ведро и вывезти ее в лес.

В публикации отмечается, что гадюка представляет смертельную опасность для человека: ее яд может вызвать анафилактический шок и даже остановку сердца.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье мужчину в лесу укусила ядовитая змея. По пути в больницу он несколько раз терял сознание, его бросало то в жар, то в холод, а нога сильно отекла. Пациента положили в реанимацию. Уже на следующие сутки ему стало существенно лучше, а через неделю его выписали.

Лидия Пономарева

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