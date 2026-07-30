Ядовитые пауки-каракуты добрались до Московского региона
Ядовитые пауки-каракурты начали мигрировать в Московский регион. Об этом сообщил биолог Дмитрий Федоров.
По его словам, которые приводит РИА Новости, ранее эти животные обитали в основном в южных широтах, но из-за глобального потепления границы их распространения стали постепенно смещаться на север.
Укус каракурта представляет опасность для жизни и здоровья человека. Его яд содержит нейротоксин альфа-латротоксин, который поражает нервную и сердечно-сосудистую системы. При появлении симптомов нужно немедленно вызывать скорую или обращаться в больницу.
Как уточняет Общественная Служба Новостей, каракурт относится к роду черных вдов и считается одним из самых ядовитых пауков в мире. Самки достигают 7–15 мм в длину, самцы — 4–7 мм. У них глянцево-черное тело с 13 красными или оранжевыми пятнами на брюшке.
Ранее сообщалось, что в большинстве регионов России активизировались мошки, которые болезненно кусают людей во время прогулок.
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