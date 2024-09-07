В Подмосковье завершился второй день выборов

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7 сентября в 20:00 закрылись все избирательные участки Подмосковья, сообщили в пресс-службе Мособлизбиркома. Чтобы обеспечить сохранность избирательных бюллетеней, они из стационарных ящиков для голосования перемещаются в сейф-пакеты и убираются в сейф.
Избирательные пункты вновь откроются 8 сентября в 20:00.
Выборы и довыборы в советы депутатов проходят в 28 городских округах Подмосковья. Необходимую информацию можно узнать с помощью цифрового сервиса ЦИК РФ. Там собраны сведения об участках, кандидатах и включении в список избирателей.
По сведениям Мособлдумы, в этом году выборы в советы депутатов затронут треть от общего числа подмосковных избирателей – более 2,5 млн человек.
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Выборы и довыборы в советы депутатов проходят в 28 городских округах Подмосковья. Необходимую информацию можно узнать с помощью цифрового сервиса ЦИК РФ. Там собраны сведения об участках, кандидатах и включении в список избирателей.
По сведениям Мособлдумы, в этом году выборы в советы депутатов затронут треть от общего числа подмосковных избирателей – более 2,5 млн человек.
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Алина Юрчак