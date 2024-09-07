В Подмосковье завершился второй день выборов

7 сентября в 20:00 закрылись все избирательные участки Подмосковья, сообщили в пресс-службе Мособлизбиркома. Чтобы обеспечить сохранность избирательных бюллетеней, они из стационарных ящиков для голосования перемещаются в сейф-пакеты и убираются в сейф.