Явка на выборах в Госдуму достигла 47,95% и превысила показатели 2016 года
Явка избирателей на выборах в Государственную думу превысила показатель 2016 года и составила 47,95%. Об этом сообщается 20 сентября.
На федеральной платформе дистанционного электронного голосования активность избирателей достигла 85%. Такие данные опубликовали на портале ДЭГ.
18–20 сентября в России проходит трехдневное голосование на выборах депутатов Госдумы IX созыва. Одновременно проводятся региональные и муниципальные кампании.
В стране проходит более 2,2 тыс. избирательных кампаний разных уровней. В общей сложности замещается около 20,7 тыс. депутатских мандатов и выборных должностей.
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